El Ayuntamiento intensifica el trabajo para la nueva carrera oficial

Restan justo tres meses para que comience la Semana Santa 2017, la que promete ser histórica por el cambio al que se someterá la tradicional carrera oficial. Para ello, el Ayuntamiento ya trabaja desde las distintas áreas con competencias en el asunto (Infraestructuras, Seguridad o Movilidad) para llegar a tiempo, algo que ocurrirá con total seguridad. Al menos así lo confirmó ayer a el Día el concejal encargado de las relaciones con las cofradías, Emilio Aumente, quien comentó que, tras las navidades, los técnicos del Consistorio ya preparan esa carrera oficial que tendrá a la Mezquita-Catedral como eje fundamental.

Lo primordial, explicó Aumente, es la distribución de los palcos y sillas oficiales, los cuales, de mantenerse el proyecto original de la Agrupación de Cofradías, duplicarán en número a las que había en el recorrido de Claudio Marcelo y Las Tendillas. Sobre esto, el también responsable de Seguridad informó de que las distintas corporaciones ya han entregado sus horarios cerrados, de forma que el Ayuntamiento pueda trabajar sobre una base segura. Una vez se determine cómo queda configurada esa carrera oficial, cuyo recorrido comprende desde la Puerta del Puente hasta la salida de los pasos por la Puerta de Santa Catalina (a excepción del Esparraguero que por su tamaño entrará y saldrá del Patio de los Naranjos por el Perdón), habrá que observar los distintos itinerarios teniendo en cuenta diferentes variantes.

En este sentido, Aumente señaló la dificultad que supone comenzar totalmente de cero a la hora de configurar el nuevo itinerario, teniendo en cuenta que años atrás el trabajo estaba prácticamente hecho porque el recorrido oficial no ha variado hasta ahora. En estos momentos, señaló el responsable municipal, se están realizando tareas de medición de calles, árboles o señales para determinar si los diferentes pasos caben o no por las distintas calles. De la misma forma, comentó que la estrechez de la zona, en comparación, por ejemplo, con la plaza de Las Tendillas o una superficie con cuestas y no tan plana también obligan a intensificar los preparativos.

Con todo ello, Aumente no quiso dar plazos respecto a cuándo se tendrán terminadas las labores para la nueva carrera oficial, pero sí insistió en que ésta modificará su lugar y se trasladará, sin ningún tipo de duda, al entorno del mayor templo de la Diócesis. Una vez todo esté cerrado, presentarán el proyecto a Participación Ciudadana. La opinión en este caso, que tenga el mundo ajeno a la cofrade es clave. Una vez se conoció que la Agrupación de Hermandades había votado por mayoría este traslado, tan ansiado por las cofradías, las reacciones no se hicieron esperar. Asociaciones de vecinos, principalmente las que se verían más afectadas por el paso de las cofradías, exigieron al Ayuntamiento que liderara el posible cambio de la carrera oficial y no se dejara en manos únicamente del órgano oficial de las corporaciones. En este caso, fue el mismo Emilio Aumente quien pidió paciencia y llamó a la calma a los residentes hasta que los recorridos sean públicos y se conozca a ciencia cierta qué calles se verán más afectadas por los pasos.