El Ayuntamiento iniciará el viernes la resolución del contrato del centro de ferias

La junta de gobierno local aprobará mañana, previsiblemente, el inicio del expediente para la resolución del contrato con la empresa UCOP, constructora del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC) del Parque Joyero. El Ayuntamiento ha tomado esta decisión a pesar de que sigue negociando con la empresa, aunque sin acuerdo todavía, ya que no hay ningún punto de encuentro en la decisión de quién tiene que pagar y cuánto. Lo que ya sí que es evidente es que la obra ha entrado en un punto muerto y que, a partir de ahora, se inicia un proceso que será largo, muy largo, y que previsiblemente acabará en los tribunales. Mientras tanto, y hasta que no haya una resolución, no habrá movimiento ni tampoco se podrá adjudicar la obra restante a ninguna empresa.

Los trámites son los siguientes. El Ayuntamiento inicia el expediente de la resolución del contrato, que aprueba la junta de gobierno local. La administración local, entonces, tiene que realizar una valoración de lo ya ejecutado, de la liquidación pendiente y del trabajo que queda para trasladárselo a la empresa. La firma, no obstante, podrá estar conforme o disconforme y, en caso de rechazar la propuesta del gobierno municipal, el asunto se elevaría al Consejo Consultivo de Andalucía. Este órgano emitirá un informe preceptivo, pero no vinculante, aunque será determinante para el Ayuntamiento que, siguiendo este documento, tendrá que resolver. Hasta que no se llegue a este punto -que podría tardar muchos meses-, no se podría licitar la obra de nuevo. La resolución del contrato, no obstante, no supone el fin de la historia, ya que la empresa podría recurrir a los tribunales o el Ayuntamiento en caso de que la resolución sea contraria a sus intereses. Los abogados del Ayuntamiento y los de la empresa UCOP han mantenido ya varias reuniones para abordar este asunto. Las negociaciones, según apuntaron las fuentes consultadas, continuarán de manera paralela a la resolución del contrato que se aprobará el viernes en la junta de gobierno.

La obra del centro de convenciones debería haber estado concluida en julio del año pasado, pero no ha sido así. La empresa pidió varias prórrogas y la última -que ampliaba el plazo hasta el 8 de mayo- fue rechazada después de un demoledor informe de Intervención. En este documento, el servicio de fiscalización justificaba su disconformidad en dos asuntos. Por un lado, en que con el nuevo plazo no se garantiza la culminación de la obra. Y por otro, y más importante, que "parecen existir indicios de haberse ejecutado" obra sin haber tenido "autorización para ello y, lo más importante, sin modificar en caso de ser necesario el proyecto de obras aprobado en su día".

El servicio municipal de fiscalización cuantifica incluso las obras ejecutadas al margen del proyecto y ascienden a 521.994, más de medio millón de euros. "Ante la gravedad de estos indicios", continúa Intervención, "el jefe del departamento de Recursos Internos solicita a la responsable del contrato aclaración" en fecha 11 de enero de 2017, pero aún no se ha obtenido respuesta. La propia Intervención "insta a que sea aclarado este aspecto", ya que si fuera cierto "no quedaría garantizada ni acreditada la viabilidad económica y presupuestaria del mismo".