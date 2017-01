El Ayuntamiento habilitará polideportivos para transeúntes si es necesario por el frío

El Ayuntamiento estudia habilitar algún polideportivo municipal para acoger a personas sin hogar ante la ola de frío que se acerca a la provincia. Así lo informaron ayer fuentes municipales, que especificaron que esta medida se tomará si se llegan a cubrir todas las plazas que hay ahora disponibles en las dos casas de acogida de la ciudad. Ya la semana pasada, el Consistorio amplió en 20 plazas las 49 que tiene habitualmente la casa de acogida municipal y ahora se volverá a hacer, siempre en caso de que haya demanda, entre 25 y 30 camas más.

La previsión que manejan desde Capitulares es que las personas que precisan de este servicio aumenten durante estos días en los que se prevé que las temperaturas caigan por debajo de los cero grados y las máximas no superen los siete u ocho grados. De momento, esas 20 plazas que se ampliaron de manera inicial no se han cubierto al 100%, aunque tan sólo ha quedado una sin ocupar. Además, de no poder dar cabida a más personas en el espacio municipal, el Ayuntamiento ya ha abierto una línea de comunicación con Cáritas para que la organización, que cuenta con la casa de acogida Madre del Redentor, también pueda dar cobijo a quien sea necesario. De la misma forma, y según las mismas fuentes municipales, también se mantiene el contacto con Cruz Roja, que atiende a las personas sin hogar que se encuentran en la calle, y con la Junta de Andalucía.

Por lo tanto, recurrir a un espacio aún mayor, como podría ser un polideportivo, dependerá del estado de las dos casas de acogida (la municipal y la de Cáritas), aunque está previsto que la demanda crezca ante la caída de las temperaturas. De ser así, es decir, de tener que habilitar un espacio más grande ante la falta de plazas, el Ayuntamiento también ha precisado de la ayuda de Cruz Roja para que, en este caso, se ocupe de parte del material que se usaría. El protocolo que aplica el Ayuntamiento para estos casos se inicia en noviembre y se extiende hasta marzo de manera permanente. Además del alojamiento, se facilita desayuno, cena, ducha, y ropa a quien la necesite. Es la Policía Local la que está avisada para invitar a las personas que vean en la calle durmiendo a que vayan a estos espacios y también realizan el traslado. Igualmente, la Nacional también tiene constancia del aviso.