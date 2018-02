El Ayuntamiento frenó hasta 72 desahucios durante el pasado año

El Ayuntamiento frenó -a través de la Oficina Municipal en Defensa de la Vivienda- hasta 72 desahucios durante el pasado año, según destacaron ayer los responsables de la Delegación Municipal de Servicios Sociales, Juan Hidalgo, y de la empresa municipal de la vivienda, Vimcorsa, Alba Doblas.

Hidalgo destacó el papel que en 2017 ha jugado "esa herramienta eficaz creada durante este mandato" que es la Oficina Municipal en Defensa de la Vivienda "y que está vinculada al trabajo que realiza Vimcorsa a entidades sociales como Stop Desahucios y a las nueve zonas comunitarias de Servicios Sociales". "Esta herramienta nos ha permitido durante 2017 atender a unas 1.500 personas, algunos de esos casos desviados por las mismas zonas de trabajo cumunitarias, otras directamente llegadas a la oficina y otras directamente de Vimcorsa. La Oficina ha logrado paralizar esos 72 alzamientos en 2017, con lo que hemos obtenido un resultado bastante positivo", añadió.

El edil de Servicios Sociales destacó el trabajo que la Oficina Municipal en Defensa de la Vivienda lleva a cabo con las distintas entidades bancarias "llegando a acuerdos, intentando regularizar situaciones de ocupación, entre otras funciones. Y seguimos trabajando con 258 expedientes abiertos sobre los casos de otras tantas familias", anotó Hidalgo. Para añadir que sólo en el primer mes del presente año 2018 el Ayuntamiento ha conseguido frenar y negociar otras 18 órdenes de desahucio que estaban previstas que se llevaran a cabo en la ciudad.

Mientras, Doblas destacó que "nos sentimos muy solos en esta labor, no sentimos acompañamiento por parte del Estado ni por parte de la Junta de Andalucía; el diseño de las ayudas estatales y de la región no permite que se puedan atender las situaciones de emergencia, como su propio nombre indica, con emergencia", denunció. "Tardar un año y medio en otorgar una ayuda al alquiler, obviamente no supone una garantía para nadie de que no se va a producir un desahucio", añadió Doblas.

La presidente de Vimcorsa, como Hidalgo, también dio cifras de desahucios. En su caso, las correspondientes a los tres primeros trimestres del año pasado en la provincia recogidas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Esas cifras hablan, según insistió, de una caída generalizada de los lanzamientos tanto en la capital como en la provincia el pasado año con respecto a 2016, "ya que en el primer trimestre de 2017 los desahucios descendieron un 35%, en el segundo trimestre cayeron un 21,1% y en el tercer trimestre del año bajaron un 29,4%". Tachó las cifras como "espectaculares" y destacó que son mejores que las que el CGPJ recoge a nivel estatal y a nivel andaluz.