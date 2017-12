El Ayuntamiento estudia aplicar el modelo de la Junta para las 35 horas

El Ayuntamiento va a aplicar el modelo de la Junta de Andalucía para reducir la jornada laboral de los funcionarios a 35 horas permitiendo que trabajando las 2,5 horas restantes desde su casa. Así lo explicó ayer el teniente de alcalde de Recursos Humanos, David Luque, quien apuntó que una vez que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha dicho que no va a recurrir la nueva propuesta de la Administración autonómica "nosotros tomaremos también medidas para que los trabajadores del Ayuntamiento vuelvan a tener un derecho que tenían adquirido anteriormente". Luque insistió a este periódico que "hemos intentando hacer todos los procedimientos administrativos" para la recuperación de las 35 horas, aunque la Subdelegación del Gobierno, dijo, "censuró ese recurso de conciliación de la vida laboral y familiar", lo que obligó a paralizar su aplicación. "Nos parece indignante que en la propia Subdelegación no se cumplan las 37,5 horas", apuntó Luque, quien puso de ejemplo el horario que se sigue en la Agencia Tributaria, mientras que "en otras administraciones hay una persecución por parte del Gobierno central".

La posibilidad de aplicar esta medida no está muy clara ni siquiera por parte de la propia Junta, que ha dejado el acuerdo en suspenso hasta consultar al Tribunal Constitucional. Además, por pura lógica hay servicios en los que sí se será más factible permitir el trabajo en casa, pero en otros sería más complicado controlarlo. Por ejemplo, los letrados municipales no pueden sacar los expedientes del Ayuntamiento y también sería difícil justificar el teletrabajo en Sadeco, por ejemplo. Con todo, la intención del Ayuntamiento es firme, según apuntó ayer el responsable de Recursos Humanos.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 anuló en junio el acuerdo plenario de reducir la semana laboral de los trabajadores municipales de 37,5 a 35 horas. La sentencia no se recurrió, según aconsejó la Asesoría Jurídica. La semana laboral de los trabajadores municipales es de 35 horas desde el pasado 1 de enero, día en el que entró en vigor el acuerdo plenario y estuvo vigente hasta junio que llegó el falló del juez. Así, se daba un margen de 15 minutos a la entrada y a la salida. La sentencia considera que el Ayuntamiento no tienen competencias a la hora de reducir las horas de trabajo de sus empleados y que ese tema sólo puede ser modificado por el Gobierno central.

Este auto llega después de que la Subdelegación del Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, iniciara la impugnación de ese acuerdo plenario del 11 de noviembre de 2016, que nació a iniciativa del grupo municipal del PSOE que apoyaron el PSOE, IU y Ganemos y ante la que se abstuvieron el PP, Ciudadanos y Unión Cordobesa (UCOR).

El subdelegado del Gobierno se apoyó en su momento en un informe de la Abogacía del Estado que lo dejaba todo bastante claro. Así, apuntaba a "varias razones" por las que no se puede aplicar el nuevo horario. En primer lugar, se detalla que la jornada mínima de 37,5 horas es "constitucional" y ha sido dictada por el Estado "en el marco de sus competencias para todo el sector público y tiene carácter básico".

Además, especificaba que las administraciones públicas pueden "ampliar dicha jornada, pero no reducirla" y, en el caso concreto de la administración local, el horario es el mismo que el del Estado. El informe apuntaba igualmente que la medida adoptada por el Pleno no se articula "como una flexibilidad horaria", sino que en la práctica supone la aplicación de los 35 horas y eso "vulnera la normativa estatal de carácter básico" ya que el Ayuntamiento "no tiene competencias" para hacerlo. El juzgado de lo Contencioso número 3 asumió en su momento los argumentos de la Subdelegación y aceptó las medidas cautelares que pedía el Gobierno central.

El Consistorio reconoció las dificultades para aplicar las 35 horas semanales, a pesar de que se ha vendido a bombo y platillo como un logro municipal. Desde el Ayuntamiento, por tanto, se apostó en su momento por implantar el nuevo horario en servicios seleccionados como los comunes, en el propio Consistorio, Servicios Sociales o las áreas situadas en Gran Capitán, que pueden volver pronto al horario reducido.