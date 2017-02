El Ayuntamiento espera que Interior diga ya dónde quiere la comisaría

Otro capítulo más de un culebrón, el de la construcción de una comisaría que supla a la de Campo Madre de Dios, cuyo desenlace parece desde ayer algo más cerca. Y lo parece después de que la alcaldesa, Isabel Ambrosio, y el subdelegado del Gobierno, Juan José Primo Jurado, mantuvieran una reunión -a petición de la primera- tras la que ambos relataron que el asunto se había desbloqueado. Sólo el tiempo y los próximos pasos del Ministerio del Interior al respecto les dará o quitará la razón.

De momento, tras esa cita, el teniente de alcalde de Presidencia, Emilio Aumente, ejerciendo de portavoz del Ayuntamiento, insistió en que el equipo de gobierno se encuentra a la espera de que el departamento de Juan Ignacio Zoido "presente por escrito [al Consistorio] su solicitud de las necesidades técnicas que necesita" para la construcción del complejo policial. O lo que es lo mismo, que informe si quiere la comisaría "en el mismo lugar en el que está ubicada, aumentando su altura; en un solar del entorno; o en un equipamiento del entorno". Sea donde sea, la alcaldesa volvió a mostrar ayer la total disposición del Ayuntamiento a colaborar para que la construcción de la nueva comisaría esté cuanto antes en marcha y según quiera Interior. Ambrosio, que ya ha enviado dos cartas al respecto al departamento de José Ignacio Zoido sin obtener respuesta, aceptará lo que demande el Ministerio.

La alcaldesa y el subdelegado destacan que el proyecto se ha desbloqueado

"Se han puesto sobre la mesa soluciones inmediatas para desbloquear el asunto, desde el punto de vista de que el Ministerio del Interior decida no hacer la instalación en este solar de Campo Madre de Dios por la situación en que éste se encuentra o por la parte que ocupa la mutua", refirió Aumente. "Si se cumple este supuesto, el Ayuntamiento está dispuesto a aceptar y debatir las alternativas que se planteen desde el Gobierno central", añadió el edil de Presidencia.

En esas misivas sin respuesta que la alcaldesa remitió al ministro le insistía -amparándose en un informe de la Gerencia Municipal de Urbanismo- en que el suelo que impide que la construcción se lleve a cabo en la actual comisaría, los 2.000 metros cuadrados cedidos en la época franquista a la Mutualidad de Previsión Social de la Policía (Mupol), eran del Ministerio después de que la mutualidad no haya ejecutado al cien por cien el fin para el que se les entregó. No obstante, esa opción no la ha barajado hasta el momento Interior si no pasaba porque fuera el Ayuntamiento el que, por el hecho de haber cedido los terrenos, pidiera a Mupol la reversión de los mismos por el no cumplimiento del fin y se los entregara a Interior para construir la comisaría. Mupol ya ha reiterado en más de una ocasión que quiere una compensación económica por los mismos y el secretario de Estado de Seguridad y exalcalde de la ciudad, José Antonio Nieto, ha contestado que el Ministerio no compra terrenos, sino que es el Ayuntamiento el que debe ponerlos a su disposición.

"El Ayuntamiento está abierto a aportar soluciones para cualquiera de las tres opciones que baraja el Ministerio", sentenció tras la reunión Primo Jurado. Y es que en la cita, Ambrosio ofreció "todas las soluciones alternativas posibles al actual emplazamiento, de manera que el proyecto de nueva comisaría sea una realidad". Aumente detalló que el encuentro desbloqueador entre la alcaldesa y el subdelegado "en un clima de buena voluntad y entendimiento".