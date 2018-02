El Ayuntamiento constituye la comisión sobre los usos del Casco

La junta de gobierno local acordó ayer la constitución de la comisión sobre los usos del Casco Histórico, un grupo de trabajo que debe tratar, entre otros aspectos, la celebración de la Semana Santa o las distintas fiestas que se concentran en esta parte de la ciudad. La puesta en marcha de esta comisión era una tarea pendiente del cogobierno y, en concreto, de la teniente de alcalde de Participación Ciudadana, Alba Doblas, y se ha precipitado esta semana tras las críticas de los vecinos por haber sido obviados en el proceso participativo a menos de un mes para el inicio de la Semana Santa. Este asunto, de hecho, provocó un cruce de acusaciones entre el portavoz de IU, Pedro García, y la alcaldesa, Isabel Ambrosio, después de que el primero afeara al PSOE que no se hubiera puesto en marcha la comisión, un asunto que en realidad era competencia de IU.

Pese a todo, ya se ha decidido la representación de la mesa de trabajo, que tendrá carácter temporal durante un periodo de unos seis meses, y en la que habrá cuatro representantes del Consejo de Distrito Centro, uno del Consejo del Movimiento Ciudadano, otro de la Federación de Asociaciones de Vecinos Al-Zahara, uno por la Agrupación de Cofradías, otro por la Asociación de Comerciantes del Casco, un portavoz de Hostetur y, por parte de los patios, se nombrará un representante de Claveles y Gitanillas y otro de la Asociación Amigos de los Patios. También habrá representantes de organismos municipales como el Instituto de Turismo (Imtur), Sadeco, la Gerencia Municipal de Urbanismo, Seguridad, Movilidad e Infraestructuras. De manera puntual, podrán asistir los grupos políticos y otros colectivos en función del asunto que se vaya a tratar.

Alba Doblas explicó que esta comisión se crea para abordar todas las cuestiones que tienen que ver con el Casco Histórico, no sólo la Semana Santa, aunque reconoció el retraso para su puesta en marcha. Los últimos en incorporarse a las quejas fueron ayer los vecinos del Campo de la Verdad y Fray Albino, que criticaron la "discriminación" por no haber formado parte de la reunión que mantuvo el teniente de alcalde de Presidencia, Emilio Aumente, con algunos colectivos del Casco. Los vecinos del Campo de la Verdad, aseguraron, "cada día sufren más los inconvenientes de los eventos que se realizan en el centro de la ciudad, hasta el punto de que la zona se convierte en el aparcamiento de Córdoba". Uno de los eventos anuales que "más afecta" al Campo de la Verdad es precisamente la Semana Santa, "aún más con la nueva carrera oficial", por lo que la asociación vecinal dijo que no entiende "qué criterios selectivos han mantenido los responsables de las áreas de Movilidad y Presidencia del Consistorio para marginar a este colectivo".

Así, los vecinos del Campo de la Verdad y de Fray Albino defendieron que tienen "derecho a saber qué medidas se va a implantar por parte del Ayuntamiento para evitar el colapso del tráfico en las calles debido a la cantidad de vehículos que estacionan en la zona". Igualmente, la asociación vecinal Guadalquivir del Campo de la Verdad pidió que no se les "margine" y exigieron que "urgentemente" se les convoque a una reunión donde se les informe de "las medidas que se van a tomar".