El Ayuntamiento congelará el IBI tras el fin de la actualización del Catastro

La actualización de los valores catastrales, que ha elevado el valor de los inmuebles en los últimos años, parece que ya ha concluido. Así al menos se desprende de la comunicación que ha envidiado la Dirección General del Catastro al Ayuntamiento de Córdoba, en la que le informa que no va a subir estos valores en 2018, debido a que ya se encuentran muy cercanos a los que marca el mercado y no es necesario. Esto permitirá que el recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) del año 2018 permanecerá congelado porque no sólo el Gobierno mantiene su tasa, sino que el Ayuntamiento también ha decidido congelar los tipos impositivos, según apuntaron fuentes de la Delegación de Hacienda. El cálculo del IBI depende de dos factores, los coeficientes que marca el Catastro y los tipos impositivos que dependen del Ayuntamiento. La subida o bajada de una u otro tiene repercusión en el recibo. La decisión política de congelarlo para 2018 ya está tomada y la carta del Catastro ha tenido mucho que ver en esta posición. En los últimos años el Consistorio ha tenido que compensar la subida de los valores catastrales a través de los tipos y especialmente polémico fue el proceso el año pasado. En 2018, según insistieron las fuentes consultadas, el gobierno municipal ha decidido congelar el IBI, algo que se produce por tercer año consecutivo.

El catastrazo se inició en 2012 -no se actualizaba desde 1994- y para ese año ya se incrementaron en un 10% los valores. No siempre se ha compensado; de hecho el primer año del mandato del PP la realidad es que el recibo se incrementó en torno al 1,5%. En este ejercicio las ordenanzas han contemplado una rebaja del 6% en los tipos que marca el Consistorio para compensar la actualización del 6% de los valores catastrales en un proceso que fue bastante polémico, ya que la idea original era no compensar en su totalidad el incremento del Gobierno. Finalmente se hizo caso a las recomendaciones del Consejo Social y del Consejo de Movimiento Ciudadano para pactar la reducción.

Los valores han subido un 6% este año, que se ha compensado con la bajada de los tipos

La subida de este impuesto siempre ha generado gran controversia porque afecta a miles de familias cordobesas y, además, es una de las más importantes fuentes de ingresos del Ayuntamiento. El año pasado, de hecho, se recaudaron en torno a 76 millones de euros a través de esta tasa impositiva.

La Delegación de Hacienda ya ha puesto en marcha todo el proceso para definir las ordenanzas fiscales del año que viene. De hecho, el área emitió a todos los servicios municipales un escrito el pasado 11 de abril para que realizaran las propuestas de modificación que consideraran oportunas en relación con las ordenanzas fiscales de 2018, estableciendo como plazo "límite" para su remisión el 15 de mayo de 2017, según informaron ayer fuentes municipales.

Las mismas fuentes detallaron que "el pasado 8 de mayo se volvió a recordar a todos los servicios la necesidad de comunicar las propuestas de modificaciones antes de la conclusión de dicha fecha 15 de mayo". La idea de la Delegación de Hacienda es la de conseguir la aprobación del anteproyecto de ordenanzas fiscales 2018 con anterioridad al 1 de julio de 2017, "y si fuera posible incluso a mediados del mes de junio, para que de esta manera comiencen a contar los plazos para la confección de los informes y dictámenes del Consejo Municipal para la Resolución de las Reclamaciones Económico-Administrativas (CREA), el Consejo Social de la Ciudad (CSC) y la Intervención Municipal.

"Para ello, sería conveniente aprobar el expediente en Junta de Gobierno ordinaria fijada para el 10 ó 17 de junio del 2017. El objetivo es tener aprobado el proyecto de ordenanzas fiscales para septiembre", detallaron las fuentes.