El Ayuntamiento confía en adquirir Caballerizas en unos diez meses

Parece que después de muchos vaivenes y unos cuantos desencuentros, el edificio de las Caballerizas Reales será de propiedad municipal en un plazo estimado de diez meses. Así lo anunció ayer la alcaldesa de la ciudad, Isabel Ambrosio, quien adelantó que el Ayuntamiento y el Ministerio de Defensa -actual propietario del edificio- han llegado a un primer acuerdo de tasación. Este último acuerdo requiere de una serie de gestiones que pretenden realizarse, especificó Ambrosio, en un plazo de entre ocho y diez meses.

La regidora apuntó así que la relación entre el Ayuntamiento y el citado ministerio va por buen camino tras llegar a ese acuerdo de tasación. Aunque Ambrosio aseguró que ese acuerdo es real, no especificó lo que el Consistorio tendrá que dar a Defensa a cambio de que el ministerio le ceda Caballerizas -además de la Farmacia Militar y los edificios militares de Lepanto-. Lo que sí dejó claro, como ya hizo en su momento, es que el Consistorio no puede pagar el precio de mercado de Caballerizas (Defensa apuntó que este edificio y el resto de acuartelamientos militares que entran en el paquete supondrían un coste de unos cinco millones de euros).

De momento, la última prórroga del contrato de cesión de Caballerizas finaliza el próximo 14 de abril, aunque la alcaldesa apuntó que en breves se firmará una adenda por dos años, que permitirá que esas negociaciones sigan desarrollándose sin el temor de que el Consistorio tenga que dejar de utilizarlo -la gestión la realiza Córdoba Ecuestre-.

La primera edil criticó además que haya "quienes tienen mucha prisa" con "no sé qué intención" y "anuncien conversaciones que desde la discreción no deberían de haber salido", en referencia directa al portavoz del PP en el Ayuntamiento de la capital, José María Bellido. Y es que, según Ambrosio, sobre estas negociaciones "deberíamos de tener cuidado y exquisitez", de manera que ese posible trato no se termine antes de haberlo alcanzado.

De cumplirse los pronósticos de la alcaldesa, las Caballerizas Reales podrían ser municipales antes de que finalice el año. Aún así habrá que esperar porque las primeras negociaciones no dieron sus frutos y el Consistorio utiliza el edificio enlazando cesiones temporales.