El Ayuntamiento comprará suelo dentro del 'plan de salvación' de Rabanales 21

Ambrosio no olvidó reseñar que, "pese a ser el patrono más pequeño y con menos porcentaje", el Ayuntamiento ha liderado la elaboración del plan de viabilidad del parque tecnológico. Un plan de viabilidad del que -recordó- tiene como ejes fundamentales "solventar la situación de la deuda del parque con las administraciones fundamentalmente; contar una política inmobiliaria más agresiva para hacer más atractivos los suelos para su compra; redimensionar y hacer mucho más sostenible los gastos de mantenimiento, y el concepto de la gobernanza, qué tipo de perfiles se necesitan al frente en esta nueva etapa". Ambrosio destacó "la innovación urbanística que permitirá que el parque cuente con un área de servicios, que ya se ha puesto sobre la mesa, y ello permitirá que la venta de parcelas que se hizo en su día para la instalación del área se abonen las cantidades pendientes de 1,4 millones de euros". Y sobre redimensionar el parque, detalló que "en su día se proyectó con una capacidad que en muchas de sus características hoy lo hacen insostenible, de modo que las distintas modificaciones urbanísticas sobre la redimensión se van a abordar en próximas semanas", puntualizó.

"Rabanales 21 se queda en Córdoba". La alcaldesa de la ciudad desglosó ayer las medidas que posibilitarán que el parque tecnológico no entre en concurso de acreedores y, por lo tanto, eluda el precipicio al mismo tiempo que esas medidas se estaban aprobando en el consejo de administración de Rabanales 21. Isabel Ambrosio detalló que tanto la Agencia IDEA como Caixabank "van a hacer efectivo en los próximos días la ampliación de capital de 1,6 millones de euros y el resto de las aportaciones, hasta 1,4 millones de euros, se harán a final de año", una ampliación de capital que junto con el aplazamiento de la deuda con la Junta hasta el 31 de octubre de 2017 aprobado por IDEA -organismo dependiente de la Junta al que se le adeudan más de diez millones de euros- se han convertido en el balón de oxígeno salvador del parque tecnológico. Todo ello después de que por parte de la deuda mantenida con el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad el complejo tecnológico sufriera el embargo de uno de sus edificios. De esta forma, evitar la quiebra de Rabanales 21 le costará a los socios algo más de tres millones de euros.

Podemos habla de soluciones irreales

Podemos denunció ayer que la Junta de Andalucía "sigue sin dar soluciones reales para Rabanales 21". El diputado andaluz de la formación morada por Córdoba, David Moscoso, calificó la ampliación de capital de 1,6 millones de euros aprobada por el consejo de administración del parque tecnológico de "pan para hoy y hambre para mañana, ya que el parque, que ha sido recientemente embargado por Hacienda, acumula una deuda de 22,5 millones". Moscoso lamentó que "esta mínima inyección de liquidez no resuelve los problemas estructurales del parque científico tecnológico, y dista mucho de la ampliación de diez millones de capital social que aprobó el Parlamento de Andalucía a propuesta de Podemos hace más de un año, y que el Gobierno andaluz sigue ignorando". El parlamentario detalló que "la solución de largo plazo que aprobó por unanimidad la Cámara andaluza contemplaba la condonación total de esa deuda y su incorporación como capital social público. Si no se materializa este acuerdo, no habrá solución real al preconcurso de acreedores".