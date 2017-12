El Ayuntamiento colocará bolardos antiyihadistas en la zona Centro

Córdoba verá reforzadas sus medidas antiyihadistas durante las próximas fechas navideñas, tal y como acordó ayer la Junta Local de Seguridad celebrada para el dispositivo de las mismas. "No se nos escapa la peculiaridad de estas fiestas dentro del nivel 4 -sobre 5- de alerta antiterrorista en el que estamos y dentro de una llamada a la tranquilidad y a la calma de la población no podemos olvidar que Córdoba, como España entera y como cualquier país del mundo libre está bajo esa amenaza yihadista, por lo que se van a aplicar medidas de presencia policial uniformada y no uniformada en los sitios de grandes aglomeraciones de gente, como Tendillas, Cruz Conde, Santa Rosa, avenida de Barcelona, Gondomar...", sentenció el subdelegado del Gobierno, Juan José Primo Jurado. "También habrá obstáculos físicos", sentenció el responsable del Gobierno central en la provincia de Córdoba.

Primo Jurado recordó que tras los atentados yihadistas del pasado mes de agosto ocurridos en Cataluña "tuvimos una Junta Local de Seguridad en Córdoba, que fue de las primeras que se hizo en una capital de provincia colaborando el Ayuntamiento con la Subdelegación" y que creó una comisión de seguimiento que hasta el momento se ha reunido cuatro veces. "De esas reuniones de donde han salido los maceteros que se han colocado en las zonas de la Mezquita-Catedral y del Puente Romano, la pilona que se ha vuelto a activar en la calle Amador de los Ríos y próximamente habrá otros obstáculos físicos", relató el subdelegado. Primo Jurado añadió que, concretamente en las fiestas navideñas "habrá, aparte de esa mayor presencia policial, obstáculos físicos en los puntos principales en los que se concentra un mayor número de personas, como en los accesos al gran centro comercial que significa Cruz Conde y a la calle Gondomar, con el fin además de que la gran fiesta de Fin de Año, que va a ser retransmitida por la televisión autonómica, tenga totales garantías de seguridad", incidió Primo Jurado.

250Policías locales. Es el número de los que reforzarán la seguridad durante las fiestas navideñas.

El dispositivo acordado ayer para las próximas fechas navideñas incluye asimismo, tal y como informó el subdelegado, un reforzamiento de la seguridad con 30 agentes de la Guardia Civil de Tráfico en Nochebuena y Nochevieja, además de con unos 60 agentes de la Policía Nacional en los tres citados días, unos 20 agentes de la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Junta de Andalucía y entre 200 y 250 agentes de la Policía Local -lo que supone el 80% de la plantilla. Estos últimos se repartirán entre todos los días de las fiestas navideñas, tal y como puntualizó el teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana. Ese reforzamiento de la presencia policial en Nochebuena, Nochevieja y la Cabalgata de Reyes será efectivo desde las cuatro de la tarde de esos días hasta las siete de la mañana de los días de Navidad, Año Nuevo y Reyes, respectivamente.

El despliegue de la Policía Local empezará mañana y finalizará el próximo 6 de enero. Aunque las patrullas desplegadas diariamente -siete a pie y ocho motorizadas- estarán vigilantes, habrá días en los que se aumentará la dotación policial dada la concentración de gente esperada, es el caso, por ejemplo, de la fiesta de Fin de Año en la plaza de las Tendillas o el 5 de enero, cuando se celebra la Cabalgata de Reyes.

El plan de tráfico ideado por el Ayuntamiento especifica que la vigilancia se centrará, sobre todo, en el Centro y en las zonas comerciales, así como en las barriadas periféricas (éstas contarán con la presencia policial destinada en las zonas). Los objetivos, expone el dispositivo, incluyen desde la cobertura de los actos incluidos en la programación navideña del Consistorio, hasta la seguridad vial y todo lo relacionado con el tráfico, pasando por la vigilancia de la venta ambulante y de la presencia de petardos. Con ello, todos los días desde el 22 de diciembre hasta el 6 e enero (ambos incluidos) habrá siete patrullas a pie por el eje Tendillas-Gran Capitán-Paseo de la Victoria, Vial-Renfe, Ciudad Jardín, Viñuela, Santa Rosa, Judería y Zoco y la periferia, así como otras ocho motorizadas encargadas del tráfico. Estas últimas, entre otros cometidos, realizarán unos 40 controles de alcoholemia y drogas en una treintena de puntos elegidos, vigilarán que las calles cercanas a los centros comerciales abiertos no estén invadidas de tráfico (con especial incidencia en los aparcamientos ilegales o de doble fila) y dispondrán de tres turnos de grúas para llevarse a los vehículos infractores (también llevarán maquinaria para las denuncias informáticas in situ), y realizarán controles de velocidad. La Policía Local también será la encargada de vigilar los locales de ocio nocturno (aforo, licencia de apertura, hojas de reclamaciones, salidas de emergencia…), aquellos sitios donde es más fácil vender alcohol a menores (bodeguillas o tiendas de regencia china) y repartirá el bando regulador sobre artículos pirotécnicos.