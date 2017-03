El Ayuntamiento aprueba un presupuesto centrado en lo social y sin grandes obras

El Ayuntamiento tiene desde ayer presupuesto para 2017 tras la aprobación definitiva del mismo en la sesión ordinaria del mes de marzo. Tal y como ya ocurrió en la aprobación provisional del mes de enero, las cuentas salieron adelante gracias al sí de Ganemos Córdoba y con la oposición frontal del resto de la oposición -PP, Ciudadanos o Unión Cordobesa (UCOR)-. Se trata de un presupuesto continuista centrado en lo social, "en las personas", como dijo la teniente de alcalde de Hacienda, Alba Doblas, parafraseando a la propia alcaldesa, Isabel Ambrosio, y en el que no hay grandes proyectos de infraestructuras distintas a las heredadas de la época del anterior gobierno local del PP , según criticó el resto de la oposición y que incluso reconoció el viceportavoz de Ganemos Córdoba, Alberto de los Ríos. En concreto, De los Ríos insistió en que "se echa en falta una planificación plurianual de lo que se va a hacer; los grandes proyectos y obras están ausentes; y la ejecución es un problema grave". Además de defender en las cuentas "un modelo que apueste por el comercio de cercanía, antes que las grandes superficies y por la eficiencia energética y renovables, frente a otro tipo de energía".

Y de la aportación de su grupo al presupuesto destacó "la sostenibilidad, la transparencia, el empleo, la cultura, la participación y la memoria; todo ello en un contexto de leyes pensadas en beneficiar a los bancos".

Pero rebobinemos. El pasado 17 de diciembre, la asamblea de Ganemos Córdoba dijo "de entrada, no" al anteproyecto de presupuestos del Ayuntamiento de la ciudad para 2017. La formación verde aseguraba que se había producido una pérdida de confianza en el equipo de gobierno y que en los acuerdos que se firmaban entre ellos, el PSOE e IU "no tenían credibilidad". El edil Alberto de los Ríos detalló entonces que esa falta de credibilidad se debía al incumplimiento de mociones aprobadas en Pleno, al del propio acuerdo de presupuestos para el año 2016 o al hecho de que "la comisión de seguimiento para el pacto de las 51 medidas [del pacto de gobierno con PSOE e IU] no se celebra o cuando se celebra, es un auténtico desastre".

Las alarmas se encendieron entonces en el cogobierno, que necesitaba imperiosamente el voto de la agrupación de electores para asegurarse sacar adelante las cuentas -parecía difícil que ese apoyo pudiera llegar por parte del PP, Ciudadanos o Unión Cordobesa (UCOR)-. Esta vez parecía que ese amago de Ganemos Córdoba iba en serio y comenzaron una conversaciones entre todas las fuerzas de la izquierda municipal en las que la alcaldesa supo reconducir la situación hasta que el pasado 16 de enero la formación verde dijo sí al presupuesto, pero poniendo sus condiciones -el PP siempre calificó esas negociaciones de teatrillo y lo volvió a hacer ayer-.

Ambrosio dijo entonces que el sí de Ganemos permitía a Córdoba contar con un presupuesto "útil y solidario que ayudara a combatir la desigualdad, a generar empleo público de calidad y a fomentar la participación ciudadana; respetando la estabilidad presupuestaria y cumpliendo con la regla de gasto que exige el gobierno de Rajoy".

La dichosa regla de gasto también se coló en el debate y el PP volvió a cuestionar que se vaya a cumplir -"poniendo en riesgo la estabilidad presupuestaria de todo el Ayuntamiento de cara al futuro"- amparándose en un informe de Intervención que acompaña a las cuentas. Mientras, Doblas aseguró que no peligra e insistió en que "según todos los informes municipales" el Ayuntamiento cumple con esa regla de gasto.

En general, el presupuesto consolidado del Ayuntamiento de Córdoba para 2017 asciende a 427,5 millones de euros, un 8,5% más que el año anterior, de los que el 15% se destinarán a inversiones. Este año, la partida para gasto social se incrementa en un 15% hasta alcanzar los 45,3 millones, de los que 13 se destinarán a ayudas de emergencia.

Entre otras medidas, Ganemos logró incorporar en el presupuesto el compromiso de la puesta en marcha, en el primer semestre del año, de la Escuela de Economía Social y la constitución de una Comisión de Seguimiento de la Contratación Pública. También incorporaron la inclusión de un clausulado social, ambiental y de género en todos los contratos públicos, de manera inmediata. Asimismo, el documento establecía del acuerdo el compromiso de recuperar la antigua Escuela Infantil Félix Ortega a lo largo del segundo semestre del año. Y sobre la prestación del servicio de ayuda a domicilio, uno de los grandes escollos de la negociación entre Ganemos Córdoba y el equipo de gobierno del PSOE e IU, se acordó crear en breve una comisión técnica para estudiar la posibilidad de que dicho servicio sea asumido por el Ayuntamiento, una comisión que acabó haciéndose carne ayer al aprobarla también la Corporación, en este caso, por unanimidad.

Pero, no sólo es continuista en lo social el presupuesto, también lo es en el mes de su aprobación definitiva -en marzo, como ya ocurriera el pasado año-. El portavoz municipal del PP, José María Bellido, también criticó esta circunstancia afirmando que "aprobar un presupuesto en marzo significa tener las inversiones paralizadas", a lo que Doblas contraatacó diciendo que Córdoba es ya la primera capital de provincia de Andalucía con unos presupuestos ya en vigor. Y, como el resto de la oposición, el PP reprochó a la edil de Hacienda que no se hayan tenido en cuenta ninguna de las alegaciones presentadas a las cuentas, denunciando además la ausencia de diálogo "con unos grupos políticos que representamos a más de la mitad de los cordobeses".

"En el expediente no se dice nada de lo que quieren hacer; no hay innovación y son los presupuestos del siglo pasado", relató al respecto el viceportavoz de Ciudadanos, José Luis Vilches. " "Este presupuesto es igual de malas que el de la Junta y el Gobierno central en cuanto a inversión para Córdoba; el presupuesto no destaca por inversión y supone menos mantenimiento de la ciudad y no hay proyectos que ilusionen. Las grandes obras de la ciudad están paradas", destacó el portavoz de UCOR, Rafael Carlos Serrano. Bellido fue más allá para insistir en que "además de que no hay proyectos nuevos, siguen sin resolverse los del clúster Halal, el Metrotrén, Rabanales 21 y y Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones del Parque joyero", sentenció.

Precisamente, la Corporación aprobó por unanimidad en la sesión de ayer y a petición del grupo municipal del PP que el tercer teniente de alcalde y delegado de Presidencia, Emilio Aumente, comparezca en el Pleno ordinario del mes de abril para explicar la situación en la que se encuentra el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones tras los problemas que sufre con la empresa adjudicataria.