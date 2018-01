El Ayuntamiento acusa a UCOP de abandonar la obra del centro de ferias

El Ayuntamiento ya cuenta con el nuevo expediente jurídico para presentar ante el Consejo Consultivo de Andalucía, órgano que debe informar sobre la resolución del contrato de ejecución del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC) ya que el Ayuntamiento considera a la empresa, UCOP, culpable de la ralentización de las obras y viceversa. El informe del Consultivo es perceptivo -es decir, se tiene que hacer- pero no es vinculante, aunque su dictamen sería definitivo si el caso llega, como parece que llegará, a los tribunales. El gobierno municipal, por tanto, ha vuelto a armar un expediente en el que acusa a la empresa de haber abandonado "unilateralmente" la obra de la reforma del Parque Joyero, una situación que se confirmó en febrero de este año y que los nuevos informes de la dirección facultativa de la obra lo corroboran. "La propia empresa contratista informó el 20 de febrero de 2017 que en la fecha indicada se ha producido de facto la paralización de la obra", apunta el escrito que se aprobará hoy en la junta de gobierno local y que continúa: "que supone pues la paralización unilateral de la obra (...) y la ausencia de voluntad para terminar con la ejecución del contrato". Este hecho se trata de "incumplimientos graves" que, según alega el Consistorio, avalan que sea la administración la que reclame la resolución del contrato. La empresa, por el contrario, defiende que ante más de ocho meses de suspensión de obras la responsabilidad es del Ayuntamiento y achaca que esa parálisis se ha producido porque no se han tramitado los modificados de obra previstos.

El nuevo expediente ha vuelto a incorporar los informes de la dirección del contrato y de la dirección de obra que evidencian una vez más el estado de "abandono" de los trabajos en el Parque Joyero. El 19 de octubre se vuelve a realizar una visita a la obra en la que se constata que "no se ha realizado ningún tipo de actividad" desde febrero. Ese día no había ningún operario y el edificio estaba cerrado. El último certificado de obra de febrero es de 696 euros y desde entonces se ha mantenido un ritmo "nulo". La empresa, según la dirección facultativa, "ha eliminado las casetas de higiene y bienestar sin autorización del coordinador de seguridad y salud" y tampoco está la oficina de obra". "No hay vigilante de seguridad, ni responsable de seguridad de UCOP en la obra, sólo un operario de mantenimiento". La dirección facultativa insiste en que esta situación puede redundar en el estado del edificio.

La cantidad que el Ayuntamiento exige por daños perjuicios se sigue manteniendo en 2,4 millones de euros. Esos 2,4 millones de euros "son daños y perjuicios objetivamente cuantificables al momento del inicio de resolución del contrato, sin perjuicio de los que no son cuantificables en este momento, pero que perjudicarán de igual forma a la Administración y que se propone que sean requeridos al contratista en el momento en el que se vayan produciendo".