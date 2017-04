El Ayuntamiento llevará a la Cámara de Cuentas la donación del Parque Joyero

El edil de Presidencia, Emilio Aumente, anunció ayer que el Ayuntamiento llevará a la Cámara de Cuentas la "donación onerosa" que realizó hace ahora cinco años Cajasur al Consistorio del pabellón del Parque Joyero para la construcción del Centro de Exposiciones Ferias y Convenciones (CEFC). El anuncio fue el punto y final a una comparecencia pedida por el grupo municipal del PP para que Aumente diera explicaciones de qué va a ocurrir a partir de ahora con la obras -paralizadas, según los populares, por la gestión que el equipo de gobierno actual ha hecho de las mismas-.

El edil de Presidencia aseveró que "de cesión gratuita, tal y como nos dijeron desde el anterior equipo de gobierno del PP, nada", insistiendo en que desde la fecha de donación del edificio, en marzo del 2012, hasta el momento, al Ayuntamiento le ha supuesto un gasto de 1,6 millones de euros, entre el IBI que se ha dejado de percibir al pasar a titularidad municipal y los gastos que le supone al Consistorio dentro de la comunidad de propietarios del Parque Joyero. Para el PP este anuncio no deja de ser un brindis al sol, ya que según fuentes del grupo popular la Intervención municipal ya llevó un reparo sobre el CEFC al Tribunal de Cuentas "que tumbó en 2012; y la responsabilidad contable prescribe a los cuatro años".

La comparecencia de Aumente se convirtió por momentos en un debate bronco en el que el PP se quedó sólo a la hora de defender que el Parque Joyero era el lugar idóneo para ubicar el complejo y en el que el propio edil de Presidencia aseguró que la rescisión del contrato con la empresa granadina UCOP, en preconcurso de acreedores, "no va a costar nada". Aumente recordó que "ya se ha iniciado el expediente de resolución de contrato por causas evidentemente achacables a la empresa, por no haber cumplido el tiempo y las prórrogas dadas como consecuencia de la parálisis de la obra". Añadió que "ahora se está administrativamente en el inicio del expediente, que se tiene que conformar con informes técnicos, para la liquidación de obra y lógicamente tener una relación con la empresa para llegar a algún tipo de acuerdo; se sigue lo que dice la dirección facultativa, es decir, los técnicos", añadió. E informó de que "el objetivo es sacar de nuevo a licitación con un proyecto final de obra para adjudicarlo y que no transcurra mucho tiempo desde que la empresa abandona la obra y no se venga abajo la inversión del 54%".

Aumente, quien dijo que el origen del problema estaba en las prisas con las que el anterior equipo de gobierno había gestionado el inicio del proceso por motivos electoralistas, incidió en que desde el equipo de gobierno actual siguieron con el proyecto a pesar de no comulgar con él, "por responsabilidad". En esa gestión del cogobierno "hemos hecho todo lo que los técnicos nos han dicho, de lo contrario estaríamos prevaricando", sentenció al tiempo que defendió que el motivo de la paralización de la obra está en la constructora, "que ya desde el principio empezó a poner problemas tratando de modificar constantemente el proyecto".

El edil de Presidencia respondió con esta argumentación al viceportavoz popular, Salvador Fuentes, quien Fuentes, aseguró que "la actividad [en la gestión] en estos dos años de cogobierno; ha habido "una ausencia de gestión eficaz, se han concedido prórrogas a sabiendas que era insuficiente y hay 500.000 euros que se han ordenado ejecutar sin que nadie sea responsable de esa orden, algo que la empresa puede demostrar".

"Desde Ganemos Córdoba siempre se ha rechazado este proyecto, que inició José Antonio Nieto antes de la campaña electoral, pero defendemos que tenía haberse rescindido el contrato, puesto que en seis meses se hubiera amortizado el coste de la rescisión", argumentó el portavoz de la agrupación verde, Rafael Blázquez. El portavoz defendió que el proyecto tenía que haberse llevado a cabo en Miraflores "pero no como un macroproyecto, sino amoldándose a los tiempos actuales". Mientras, el viceportavoz de Ciudadanos (C's), José Luis Vilches, detalló que el complejo del Parque Joyero tiene "7.000 metros cuadrados", recordando que el antiguo recinto ferial de Ifeco tenía "7.400 metros de cuadrados de sala expositiva y 1.500 de restauración". "No se entiende cómo se puede anunciar como Centro de Ferias y Exposiciones una nave que no va a reunir ninguna de las características; está en una de las zonas más contaminadas de España y sus accesos no son los adecuados", defendió. Y el portavoz de Unión Cordobesa (UCOR), Rafael Serrano, lamentó que el CEFC supone "un fracaso para todos los cordobeses, que ven otro gran proyecto de infraestructura frustrado".