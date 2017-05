Aviso de agua en la nao 'duraniana'

El secretario provincial del PSOE, Juan Pablo Durán, lo tenía previsto, pensado al detalle. Eternizado en el cargo por mor de las circunstancias electorales, su idea, una vez pasadas las tormentas, era sencilla: concelebrar, con Susana Díaz campeando tranquila por la sede de Ferraz, su también muy tranquilo congreso provincial, para acabar del siguiente modo, con su fiel Antonio Ruiz sucediéndole en el cargo y con el público encendido y en pie, arrobado, batiendo palmas para agradecer los desvelos duranianos. Una manera fantástica de irse sin irse, de mandar desde el salón de casa, con relajo, y de proyectar una imagen de barco sólido que navega sin zozobras, continuista y calmo, por los mares de la política.

La vida es caprichosa sin embargo, y el pasado domingo ocurrió lo inesperado: que Pedro Sánchez se ventiló a Susana Díaz en las primarias del PSOE y le infligió una soberana derrota. Un triunfo que para España ya veremos lo que significa, pero que en el PSOE español ya sabemos que es lo que supone: un vuelco histórico del que en estas mismas páginas ya hablé algo y mucho más que intuyo hablaré. Las ondas sísmicas no se quedan ahí pese a todo, sino que llegan también a nuestra vida política provincial. Y para muestra el esperpéntico capítulo que ayer protagonizaron los susanistas y los pedristas en las reuniones preparatorias del congresillo de hoy, en el que se eligen los 22 delegados del histórico Comité Federal. Durán, a través de su fiel Antonio, le ofreció a los pedristas, cuya portavocía recae por ahora en la combativa Teba Roldán, cuatro puestos en la plancha, mientras que los seguidores reclamaban seis al entender que sería lo justo por el 26% de votos que cosecharon en las primarias. A última hora de ayer seguían sin entenderse, y mientras que los oficialistas o duranistas anunciaban con bombo y boato que habían alcanzado un acuerdo, los pedristas decían que no, que una leche, que ni acuerdo ni gaitas y que seis son seis. Hoy se despejarán las dudas en lo que viene a llamarse el congresillo, que no deja de ser una trifulca muy menor.

Sí que sirve de síntoma esta pequeña revuelta para demostrar que los tiempos han cambiado y para intuir lo que viene. O sea, que la sucesión de Durán no será tan fácil ni su barco navega ya tan tranquilo. No diría que la nao esté a punto de irse a pique o que zozobre, pero sí que se ciernen sombras sobre sus gavias y sus trinquetes. Los tiempos en el PSOE han cambiado y ni siquiera se puede descartar que algunos de los que fueron fieles dejen ahora de serlo una vez que los vientos han cambiado.

Tal circunstancia podría verse como un problema para el socialismo cordobés, pero también se puede ver como una oportunidad. Porque esa paxduraniana, esa balsa tranquila, ese rodillo interno, tenían sus pizca de farsa y su larga nómina de militantes que se fueron bajando de la nao o que fueron echados al metafórico mar de la nada política de un empujón por no mostrar la debida obediencia al líder. Personas que ahora militan en el pedrismo, como la exministra Carmen Calvo o el excandidato a la Alcaldía Rafael Blanco, los cuales, tras el tránsito por el desierto, no creo que descarten un regreso a la arena política si se dan las condiciones. Quiero decir con esto que ahora se dan las condiciones de que el PSOE cordobés recupere la riqueza humana que le caracterizó en la Transición y que en los últimos años se había desdibujado hasta el punto de que la intelectualidad cordobesa, en otro tiempo bastante fiel, se había alejado casi por completo mientras el partido se vulgarizaba y burocratizaba hasta niveles impensables hace unas décadas. Si de estas nuevas fricciones, tan democráticas en realidad, surge un socialismo no adocenado sino vivo habrá que valorarlas con el tiempo como algo positivo. Aunque también existe el peligro de que los que vuelven tengan en mente seguir los mismos pasos de los que están y que son ya clásicos en la política española toda. Si Pedro, el tipo que hoy dice sí y mañana no, es su profeta tampoco es que esté la cosa como para pensar que el psoismo mecánico del siglo XXI puede cambiar.