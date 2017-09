Los Avant superan los 10 millones de viajeros en Andalucía

Los trenes Avant han superado en septiembre los 10 millones de viajeros en Andalucía desde su puesta en servicio el 28 de diciembre de 2004.

Cuando hablamos de los trenes Avant estamos haciendo referencia a los servicios de media distancia, encuadrados dentro de los servicios públicos (como cercanías y media distancia convencional) que se prestan con trenes de alta velocidad específicamente diseñados para viajes cortos, a diferencia de los trenes del servicio Ave.

Permiten aprovechar las ventajas de la alta velocidad ferroviaria para atender la movilidad entre poblaciones cercanas en tiempos de viaje muy competitivos, y beneficiarse de las ventajas de la Tarjeta Plus pensada para viajeros que utilizan estos trenes con mucha frecuencia.

En Andalucía concretamente, un tercio de los viajeros (32,7%) utilizan los distintos títulos multiviaje (Tarjeta Plus, Tarjeta Plus 10 y Tarjeta Plus Estudiante) que abaratan sensiblemente el precio de cada viaje. La opción billete de ida/vuelta (31,5 %) es la segunda preferida por los viajeros, seguida por billete de ida (16,6%) y Tarjeta Dorada (7,6%).

Servicios diarios

Renfe ofrece dieciséis trenes Avant en el corredor Sevilla-Córdoba-Málaga en un día laborable tipo (ocho por sentido). De ellos, doce realizan el trayecto completo entre las tres ciudades, con paradas en Puente Genil-Herrera y Antequera-Santa Ana, y otros cuatro enlazan exclusivamente la capital hispalense con Córdoba.

El tiempo de viaje entre Sevilla y Málaga en trenes Avant es de 1 hora y 55 minutos; entre Córdoba y Málaga de 1hora y 5 minutos y 45 minutos para el trayecto Sevilla-Córdoba. En cuanto a los datos de viajeros, durante el año 2016 los trenes Avant de Andalucía fueron utilizados por 902.000 viajeros con un incremento del 3,4%. En el primer semestre del presente año, el número de usuarios ha ascendido a 490.000 con un incremento del 4,4% y 20.000 viajeros más que el año pasado en el mismo periodo.

Según estos últimos datos de Renfe, el 58 % de los viajeros se desplaza entre Sevilla y Córdoba, en cualquiera de los dos sentidos. Los desplazamientos entre Córdoba y Málaga lo realizan el 22% de los usuarios y el 12 % viaja entre Sevilla y Málaga. El resto de usuarios (8 %) tienen origen o destino en las estaciones de Puente Genil y Antequera Santa Ana.

Un servicio desde 2004

Los primeros Avant (denominados inicialmente Lanzaderas) se pusieron en servicio exclusivamente entre Sevilla y Córdoba en diciembre de 2004. La línea de alta velocidad entre Sevilla y Madrid, que ahora cumple 25 años, era la única existente en el territorio nacional.

Posteriormente, con la apertura de la línea de alta velocidad entre Córdoba y Málaga en diciembre de 2007, se prolongó el recorrido de los trenes Avant hasta Málaga en febrero de 2008, con estaciones intermedias en Puente Genil-Herrera y Antequera Santa Ana.

Los trenes Avant en Andalucía fueron los segundos en ponerse en servicio en España, a continuación de los Madrid-Ciudad Real-Puertollano. En la actualidad, Renfe ofrece servicios Avant en nueve recorridos distintos repartidos por las líneas de alta velocidad de todo el país.