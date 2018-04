Aumente recuerda que Pedro García "siempre va a estar en contra" de la carrera oficial

El edil de Seguridad, Emilio Aumente, ha considerado que el primer teniente de alcalde, Pedro García, "siempre va a estar en contra" de la carrera oficial en el entorno de la Mezquita-Catedral.

Aumente, que ha ofrecido un balance de su área tras la Semana Santa, ha asegurado que no comparte la opinión de su socio de gobierno en Capitulares y ha añadido que lo que diga García "no me afecta en absoluto". "Mi felicidad es total y mi responsabilidad es la seguridad", ha manifestado.

García, ha continuado, "siempre ha estado en contra. El año pasado fue por la seguridad y éste ha cambiado el chip por el patrimonio".

El concejal del PSOE respondía así a las declaraciones de García de ayer en las que dijo que la carrera oficial es "excluyente" y daña al patrimonio. Aumente también ha señalado que "por respeto, deberíamos tener más cuidado con las declaraciones que se hacen".

En su intervención, ha vuelto a hacer un "balance positivo" de la Semana Santa en lo correspondiente a su área y ha añadido que "en dos años, no podemos decir que seamos la perfección, pero tenemos que remar todos para corregir los errores".

García ha respondido ha Aumente con las declaraciones que hizo "su compañero, Francisco Alcalde" -delegado de Cultura de la Junta- respecto a la carrera oficial, quien señaló que el montaje de los palcos "ha supuesto un riesgo".