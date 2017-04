Aumente reconoce aglomeraciones "previsibles" en la carrera oficial

El teniente de alcalde de Seguridad, Emilio Aumente, reconoció ayer que se han producido algunas aglomeraciones y tapones en los alrededores de la carrera oficial, pero que forman parte de lo "previsible" y de lo esperado cuando se diseñó el plan de seguridad de la Semana Santa. Aumente detalló cuáles son esos puntos negros donde se concentra un mayor número de público: el Puente Romano, cuyo efecto salida queda bloqueado por la cantidad de gente; el cruce de la Cruz del rastro con Lineros y la calle Cardenal González.

"Hemos ampliado el espacio delimitado por vallas para que no se tapone", aseguró Aumente, quien añadió que más allá de desplazar unos metros las vallas no se ha tenido que producir ningún cambio en el plan originalmente previsto. "Dadas las características de la carrera oficial y que es algo totalmente nueva, estoy muy satisfecho de cómo se está desarrollando", aseguró el responsable de la Seguridad de la ciudad. "Mi preocupación era que se produjera algún problema fuerte de seguridad o movilidad, pero por el momento no ha sido así", insistió el edil.

El Ayuntamiento está satisfecho con el desarrollo de la Semana Santa

Sí que ha habido quejas por parte de algunos vecinos y comerciantes de la zona y las aglomeraciones de personas han provocado retrasos en los itinerarios previstos por las hermandades. Pasó el Domingo de Ramos por el desvío de penitentes de la hermanad del Rescatado, ya que algunos no estaban enterados de que no podían acceder a la carrera oficial. En el caso del Lunes Santo, no obstante, el retraso se debió a un problema que tuvo una hermandad en el interior de la Mezquita-Catedral.

Pese a estas posiciones en contra, que existen, Aumente aseguró que a él "mayoritariamente" le ha llegado "lo contrario": "La gente me está diciendo que la seguridad es bastante buena". El teniente de alcalde volvió a insistir en que el Domingo de Ramos había 150.000 personas en la calle, unos datos que resultaron de mediciones realizadas por los agentes, y que los posibles contratiempos están dentro de lo posible. No obstante, cada día hay que estar "preparado" porque "ninguna jornada es igual a la anterior y no se puede extrapolar, porque cada vez la gente va a ver las procesiones en sitios distintos", asumió Aumente.

La seguridad y problemas de movilidad derivados de la Semana Santa han estado en entredicho desde antes de que arrancara la celebración religiosa, ya que el cambio de la carrera oficial tuvo la oposición de un sector de la población, mayoritariamente los vecinos afectados. Por el momento, no se ha producido ningún problema reseñable como, por ejemplo, lo ocurrido en Málaga, cuando en la noche del Lunes Santo tuvo lugar una pelea entre dos jóvenes que provocó una avalancha en todas direcciones. La alarma social ante la posibilidad de incidentes en grandes aglomeraciones causó el pánico entre público y cortejo, que en unos minutos se disolvió provocando en la huida varios heridos de leve consideración. Fueron varios los rumores de camiones que arrasaban gente, disparos y puñaladas y la imagen de músicos que dejaron de tocar lo que, según fuentes municipales, provocó el pánico. Aumente insistió en que todos los cuerpos de seguridad están trabajando para garantizar la seguridad de todos durante la Semana Santa.