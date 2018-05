Aumente se reafirma en dejar la concejalía de Seguridad si no hay refuerzos

Con gesto muy serio ha comparecido hoy el teniente de alcalde de Seguridad, Emilio Aumente (PSOE), para informar de los asuntos de la última reunión de la Junta Local de Gobierno, una comparecencia en la que se ha reafirmado en su decisión de poner su cargo como edil de Seguridad a disposición de la alcaldesa si no se refuerzan las plantillas de la Policía Local y la e bomberos. "Yo no soy de los que sale corriendo, pero hay determinados asuntos que no aguanto", ha insistido Aumente. Entre esos asuntos que no aguanta están "las falsedades" que, según ha destacado, se han vertido contra su persona "y que haya tenido que ver una pancarta de los bomberos en la que me acusan de mentir, cuando yo nunca miento", pancarta que presidía el pasado miércoles una concentración del bomberos en la Feria."Ver esa pancanta con ese mensaje me resolvió las tripas", ha afirmado.

El también teniente de alcalde de Presidencia ha informado de que tras la comparecencia ante los medios iba a mantener un encuentro con Isabel Ambrosio y con el edil responsable de Recursos Humanos, David Luque para buscar esas garantías que hagan posible la contratación de más policías locales y bomberos. En esa onversación con la alcaldesa tomaré una decisión [sobre si renuncia al área de Seguridad]. La alcaldesa es la primera que debe conocer esa decisión”, ha puntualizado.

También ha hablado sobre el asunto la teniente de alcalde de Hacienda, Alba Doblas (IU), quien ha comparecido con Aumente para informar de los asuntos de la Junta de Gobierno local para señalar que la falta de personas en la Policía Local y en los bomberos "no es nada más que la punta de un iceberg de cómo están las delegaciones municipales. Hay que dar un giro de 180 grados a las políticas de recursos humanos en este Ayuntamiento para tratar de acometer decisiones definitivas", ha puntualizado.

Antes de esa comparecencia, el viceportavoz municipal del PP, Salvador Fuentes, insistió en que es una irresponsabilidad renunciar al cargo de edil de Seguridad "en medio de una Feria aún sin terminar y por la que pasan más de un millón de personas". "La seguridad se tiene que garantizar y la primera que tenía que haber salido a hablar del asunto y a solucionarlo es la acaldesa, quien ha gusrdado silencio y los silencios matan", ha reiterado Fuentes.