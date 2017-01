Aumente pide al empresariado que se implique para frenar la pobreza

El teniente de alcalde de Presidencia, Emilio Aumente, pidió ayer al empresariado que se implique para frenar la pobreza en la ciudad. Esa demanda llega después de que el Día diera a conocer en su edición de ayer un informe elaborado por la consultora AIS Group en base a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) e indicadores sociodemográficos y económicos propios que detalla que Córdoba es la capital española con más tasa de población en riesgo de pobreza. En el documento se detalla que el 37,2% de los cordobeses se encuentra en situación de sufrir exclusión social, mientras que la media española se sitúa en 22,1%. "La valoración que el Ayuntamiento hace de estos datos tiene que ser negativa. Evidentemente, ese nivel de pobreza en la ciudad nos debe asustar y encender las alarmas no sólo a los responsables políticos que estamos en las administraciones públicas, sino también a nivel empresarial, dado que al fin de cuentas de lo que estamos hablando es de la generación de empleo". El teniente de alcalde de Presidencia insistió en que "la Administración hace lo que puede hacer, y nosotros lo estamos intentando hacer, pero creo que también hay que contar con una iniciativa privada fuerte para que este nivel baje". No obstante, el edil socialista se mostró extrañado porque a la par que ha aparecido el informe sobre la pobreza "ha aparecido otra encuesta que Córdoba es la décima ciudad de España en la que subía más el precio de la vivienda; lo que parece que no compagina bien"; aunque insistió en que "esos datos [los de la pobreza] nos tienen que hacer reflexionar y ponernos aún más activos".

Los datos de la consultora AIS Group reflejan que 121.778 cordobeses de los 327.362 registrados en el último censo están en riesgo de sufrir exclusión social, A su vez, estos números casan con el porcentaje de parados que el pasado noviembre registró la capital, con 39.473 inscritos como demandantes de empleo, prácticamente la mitad del conjunto de la provincia. En 2014 Córdoba tenía una tasa de riesgo de pobreza del 30,4%, por lo que la subida ha sido de más de siete puntos en un solo año.

El informe desvela también que Córdoba es el quinto municipio de más de 50.000 habitantes con mayor tasa de población en riesgo de pobreza. La lista la encabeza Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) con un 40% de un censo de 67.433 habitantes, seguido de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), que tiene una tasa de 38,6% y un total de 74.845 habitantes. Después se sitúan Utrera (Sevilla), con una tasa del 37,6% de población en riesgo de exclusión social, y La Línea de la Concepción, con un 37,6%. Nueve de los diez municipios que encabezan esta clasificación pertenecen a Andalucía, siendo el sexto puesto para Chiclana de la Frontera (36,7%), el séptimo para Almería (36,7%), el octavo para Torrevieja (Alicante, con un 36,6%), el noveno para Linares (36,5%) y el décimo para Dos Hermanas (36,1%). Según las cifras del INE, el 22,1% de la población española se encuentra en situación de riesgo de pobreza, entendiendo como tal los hogares unipersonales con ingresos por debajo de los 8.011 euros anuales, o de los 668 euros al mes (sin alquiler imputado), o los hogares de dos adultos y dos niños con ingresos inferiores a 16.823 euros al año, o bien 1.401 euros al mes.