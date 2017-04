Aumente defiende su gestión de la Semana Santa y afea la actitud de IU

El concejal de Seguridad, Emilio Aumente, máximo responsable (aunque no único) en la gestión de la Semana Santa, defendió ayer el trabajo realizado por todas las delegaciones implicadas en la fiesta religiosa en un año donde los retos eran muchos. "De acuerdo con los datos, ha sido un éxito dado el reto", afirmó Aumente, quien manifestó que lo importante es que todo el mundo "ha vuelto a casa" sin que haya ocurrido ningún incidente grave. Sin duda el tema del traslado de la carrera oficial ha dado más de un quebradero de cabeza a la delegación dirigida por Aumente, al tiempo que ha supuesto una división con su socio de gobierno, IU. Mientras el primer teniente de alcalde, Pedro García, afirmaba que "nos han metido un gol por toda la escuadra" con el tema de los palcos, Aumente recordó a la coalición que "ellos aprobaron el plan, yo no me lo he inventado y ni en Junta de Gobierno ni en la de Seguridad nadie abrió la boca". Aunque el delegado de Seguridad entendió que "cada grupo tiene sus perspectivas", se preguntó "cómo sentaría que yo me sentara mañana aquí y hablara de turismo", en referencia a los dicho por García el lunes, quien además señaló que la Semana Santa afecta negativamente al turismo en la ciudad.

Dejando a un lado las críticas, Aumente valoró el trabajo de todos aquellos que han permitido que la Semana Santa se desarrollara sin incidencias destacadas, aunque reconoció que han sido varios los problemas que se han registrado a lo largo de la semana. El responsable municipal hizo una valoración por días donde explicó que el Domingo de Ramos por la mañana hubo problemas de movilidad porque, añadió, había personas que se quedaron paradas en los carriles donde eso no se podía hacer y "no se querían mover porque decían que era vía pública". En este caso se tuvo que avisar a la Policía Local para desalojar esos carriles. Ya por la tarde el principal problema surgió con los penitentes del Rescatado. En este sentido, recordó que la decisión de que los penitentes no accedieran a la carrera oficial fue exclusivamente de la Agrupación. En cuanto a los primeros días de la semana -Lunes, Martes y Miércoles Santo-, la marcha de los acontecimiento fue la adecuada, si bien los responsables de la Seguridad se vieron obligados a cortar el paso entre el Puente Romano y Ronda de Isasa, desalojando el primero, para evitar aglomeraciones en el mismo. El Jueves Santo, por otra parte, Aumente informó de que hubo que colocar vallas en el cruce Lucano, Cardenal González y la Feria porque la salida de la Caridad, con los legionarios, formó un tapón "importante". Uno de los hechos más destacados ocurrió el Viernes Santo, ya que, apuntó Aumente, la hermandad del Descendimiento (del Campo de la Verdad) entró al Puente Romano y se permitió el paso de peatones, lo que hizo que se acumularan y que la gente se subiera a los perfiles viviéndose momentos de tensión.

Respecto a la cantidad de personas que han circulado por la ciudad durante esta Semana Santa, desde el Ayuntamiento estiman que han sido entre 140.000 y 160.000 cada día, en torno a un millón durante toda la semana. Aumente calculó además el montante económico que ha podido generar la actividad religiosa. En este sentido, apuntó que un estudio de 2010 hablaba de 48 millones de euros, por lo que este "podría estar en 60 o 65 millones".