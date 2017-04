Aumente asegura que el trabajo de la Policía Local no es retirar veladores

El teniente de alcalde de Seguridad y responsable de la Policía Local, Emilio Aumente, aseguró ayer que los agentes "no están para retirar veladores" y que la orden de ordenar la retirada de mesas y sillas de la vía pública corresponde a la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), "como siempre ha sido", añadió. Aumente insistió en que "nosotros iremos si lo requiere la GMU "para comprobar que no pase nade", pero ahondó en la idea de que es Urbanismo quien tiene que ordenar la retirada que, por otra parte, corresponde a otro personal municipal. No obstante, el también teniente de alcalde de Presidencia coincidió en que "los agentes acompañarán la acción para que no ocurra nada".

El presidente de la GMU, Pedro García, firmó ayer los dos decretos en los que se ordena la retirada de veladores que no cuenten con licencia, así como los que permanezcan en la vía pública una vez cerrado el establecimiento. Las actuaciones, según apuntaron desde la GMU, empezarán "después de la Semana Santa". El documento ordena "la inmediata retirada de las terrazas" de los locales situados "en las zonas prioritarias" donde se ha acordado actuar que son, según el decreto, plaza de la Corredera, Puerta del Almodóvar, plaza de San Hipólito, plaza de las Tendillas, plaza del Cardenal Salazar y Paseo de la Ribera. Si el responsable no retira de manera voluntaria las mesas y sillas, "se procederá directamente por los servicios municipales de forma conjunta con la Policía Local a realizar las actuaciones necesarias para evitar la perturbación de los intereses generales". Así, se apunta a la retirada, "como medida pertinente y proporcionada, los elementos de la terraza y trasladarlos al depósito o almacén destinado para tal fin, siempre a costa del obligado". De todas estas actuaciones se trasladará acta a la Policía Local, según se desprende del decreto. Las mismas actuaciones se repiten para el documento sobre la retirada de veladores una vez que el establecimiento está cerrado.

Por su parte, la alcaldesa, Isabel Ambrosio, aseguró ayer que los decretos sobre la mesa de veladores "forman parte de los procesos de acuerdo de entre todas las partes, con los hosteleros, los vecinos y el Ayuntamiento, con el visto bueno de Seguridad" y añadió que "se pone acuerdo y consenso" en el cumplimiento de la norma, algo que "facilita mucho que se pueda hacer con ritmo". En este sentido, la regidora manifestó que "hay que diferenciar entre quien cumple y no", de forma que "la manera de diferenciar son medidas de estas características, en las que por encima del cumplimiento de la norma, además se le ha puesto el acuerdo dentro de la mesa de veladores".

La alcaldesa insistió en que "la Policía Local está para mantener al pie de la letra las ordenanzas que se dota el Ayuntamiento, especialmente de los bandos, ordenanzas y documentos sobre lo que se estructura y normaliza la convivencia en una ciudad".