Aumente afirma que si no llega personal al área de Seguridad "me voy"

El teniente de alcalde de Seguridad, Emilio Aumente, se ha hartado. Tras las críticas de la Policía Local y ahora de los bomberos, ha asegurado que si no se resuelve el problema de la falta de plantilla "me voy". "No voy a asumir una responsabilidad que no me corresponde, porque este problema es de Recursos Humanos", ha dicho Aumente, que además ha explicado que hablará con la alcaldesa, Isabel Ambrosio, para trasladarle la situación. Recursos Humanos también está en manos del PSOE y dirigida por el edil David Luque.

"Voy a poner el área de Seguridad encima de la mesa", ha insistido porque "a mí me están poniendo como un trapo y yo llevo alertando de la falta de personal desde que entré". "Al final van a conseguir lo que quieren, que me vaya", ha apuntado el edil de manera contundente.

Según los sindicatos, el 2011 había 180 efectivos en los bomberos mientras que ahora no llegan a 140 y este año se prevén más jubilaciones. Los sindicatos insisten en que no se puede prestar servicio con calidad y han advertido de los problemas que pueden surgir en verano o cuando haya más de dos salidas que atender.