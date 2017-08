Aumente desoye el plan de Ganemos y descarta gravar el IBI a los multipropietarios

El delegado de Presidencia en el Ayuntamiento y actualmente alcalde accidental, Emilio Aumente, dejó claro ayer que no se subirá el Impuesto de Bienes Inmueble (IBI) a aquellos propietarios que tengan más de una vivienda, una medida planteada por Ganemos Córdoba. Aumente respondió así a una propuesta que afirmó conocer a través de los medios de comunicación y mediante la cual Ganemos pretendía cobrar a los dueños de las viviendas un IBI más alto; en concreto, por la primera pagarían el impuesto tal y como está establecido, por la segunda tendrían que abonar algo más y así sucesivamente. La norma establece que se paga exactamente lo mismo por cada vivienda si se tiene una o varias. El delegado de Presidencia calificó la propuesta de "insostenible" y no llegó a tacharla de ilegal pero sí de "alegal". Es más, cerró la puerta a cualquier debate que pudiera establecerse en torno a la medida y recordó que en Córdoba ya se paga un IBI "bastante alto desde hace tiempo". Con ello, para Aumente la medida planteada por Ganemos "no tiene mucho sentido" por lo que queda "totalmente descartado" que el cogobierno vaya a aplicar algún tipo de gravamen añadido a los multipropietarios.

Hasta aquí todo bien, el problema surge si se tiene en cuenta que la propuesta de la formación verde forma parte de una serie de condiciones que el partido establece para dar su visto bueno a las ordenanzas fiscales. Es decir, el cogobierno ya tiene un borrador de estas ordenanzas, donde aparecen las tasas e impuestos que deben pagar los cordobeses y donde, entre otros puntos, se establece el nivel de pago de IBI. Lo que ocurre es que PSOE e IU no tienen los votos suficientes para sacar adelante el proyecto de ordenanzas fiscales y su principal aliado es Ganemos. Si bien la agrupación de electores ha amenazado en varias ocasiones con no apoyar las distintas medidas del cogobierno si no se cumplen los acuerdos a los que llegaron en su momento, lo cierto es que al final siempre se ha conseguido salir a flote.

De momento no se sabe si para Ganemos es condición sine qua nom que el gobierno municipal aplique este gravamen sucesivo del IBI a los multipropietarios, dejando de lado algo importante y es que esta medida tiene difícil cabida dentro de la normativa, para apoyar ese borrador de ordenanzas fiscales. Además, Ganemos no ha especificado los términos en los que pretende que este impuesto se incremente pero sí ha apuntado que uno de los objetivos sería hacer frente a la especulación que existe con las viviendas de alquiler. Actualmente, el propietario de una vivienda paga de IBI por ella exactamente en las mismas condiciones tanto si la habita, la alquila o incluso si la tiene vacía.