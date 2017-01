Aumente dice que Bellido desestabiliza a los empleados del Consistorio

El teniente de alcalde de Presidencia, Emilio Aumente, destacó ayer que "el gobierno municipal sigue en su compromiso de no privatizar nada en las empresas municipales y mantener el servicio público", por lo que, a su juicio, el portavoz del PP, José María Bellido, en lugar de "generar inestabilidad y algún tipo de ansiedad en los trabajadores municipales, ha de reclamar a Rajoy la derogación de una Ley impuesta por el PP que asfixia a los ayuntamientos".

Aumente manifestó que "parece que Bellido está deseando que no haya ninguna empresa pública", si bien le ha pedido que "no se preocupe, porque no se va a privatizar nada", dado que "desde junio de 2015 hay un gobierno en el Ayuntamiento de Córdoba distinto al del PP, ya que esa fue la voluntad de la ciudadanía", apostilló. "Si lo que Bellido quiere es generar inestabilidad y algún tipo de ansiedad en los trabajadores municipales, se equivoca, porque esa época del miedo pasó afortunadamente", remarcó Aumente, quien afirmó que "el PP puso un dogal a los ayuntamientos", que están "teniendo dificultades, evidentemente por culpa de la Ley que puso en marcha el PP", lamentó.

Así, advirtió de que "Bellido se aferra a la normativa que unipersonalmente hizo Rajoy en contra de los ayuntamientos", al tiempo que defendió que "se trata de una situación que viene impuesta".