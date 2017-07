La Audiencia desestima los recursos a la sentencia de Gómez y confirma la pena de cinco años y tres meses de cárcel

La Audiencia Provincial ha desestimado los recursos presentados por la Fiscalía, Hacienda y la defensa a la pena de cinco años y tres meses de prisión impuesta por el Juzgado de lo Penal número tres de Córdoba al empresario Rafael Gómez. De esta forma, el que fuera también concejal en el Ayuntamiento con la formación Unión Cordobesa (UCOR) deberá cumplir la condena y pagar además una multa que roza los 112 millones de euros.

Para la Audiencia queda claro que Gómez era el que llevaba las riendas de los grupos y sociedades a través de los cuales dejó de pagar a Hacienda unas cantidades ingentes de dinero, por lo tanto también ratifica la absolución de sus hijos y de su mujer.

Además, la redacción de la sentencia de la Audiencia expone que la pena a Gómez llega a ser "benigna" dada la "escandalosa defraudación" y aclara que, a pesar de lo que llegó a decir la defensa, el empresario no ha sufrido ninguna vulneración de sus derechos durante el juicio.

El juicio contra Gómez arrancó el pasado 17 de enero y concluyó el día 28 del mismo mes. El proceso estuvo sembrado de terminología administrativa y un gran número de pruebas e evidencias presentadas tanto por la Fiscalía, como por la Abogacía del Estado (que ha ejercido la acusación particular) como por la defensa. Las declaraciones del empresario y sus hijos se basaron en frases como "firmaba lo que me ponían por delante" o algo que usó la defensa como baza: el analfabetismo del empresario. La Fiscalía entendía que se habían cometido 11 delitos fiscales, ocho por ocultación del hecho impositivo o la aplicación manifiestamente incorrecta de la normativa tributaria en relación con el impuesto de sociedades y otros tres por no pagar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).