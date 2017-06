La Audiencia confirma el archivo de la denuncia contra Reina

La Audiencia Provincial de Córdoba ha confirmado el archivo de la denuncia del sindicato CTA contra el exedil del PP en el Ayuntamiento de la capital Miguel Reina por la gestión de contratos del Instituto Municipal de Deportes (Imdeco), como ya hizo hace unas semanas también con la denuncia contra el exconcejal popular Rafael Navas por la gestión de contratos del Alcázar de los Reyes Cristianos. Ambos han anunciado que interpondrán acciones judiciales contra "quienes promovieron las calumniosas acusaciones".

Así lo han confirmado fuentes judiciales, después de que el sindicato recurrió a la Audiencia a raíz de que el Juzgado de Instrucción número 6 de Córdoba acordó desestimar sus recursos contra las decisiones de archivo de las denuncias a los exconcejales, investigados por supuesta comisión de delitos de prevaricación administrativa.

Al respecto, el juez ha acordado archivar ambas denuncias, después de que lo pidieran la defensa y la Fiscalía, al considerar que no se ha cometido el citado delito en la actuación de los exediles, de manera que en el caso de Reina fundamenta que "no existe motivo o interés personal en favorecer a una determinada empresa", por lo que la contratación de un despacho de abogados para distintos despidos "no supone prevaricación".