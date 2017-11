La Audiencia Provincial desestima el recurso de Gómez para eludir la prisión

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha desestimado esta mañana el recurso interpuesto por Rafael Gómez contra el acuerdo del Juzgado de lo Penal Número 3 que decidió no conceder la suspensión de la ejecución de la pena impuesta al condenado, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Los magistrados de la Audiencia consideran razonable el criterio técnico del juez de lo Penal, quien señaló que "la facultad discrecional de suspensión de ejecución de una sentencia judicial firme, mediante recurso de amparo, es del Tribunal Constitucional".

En este sentido, la decisión de la sala de la Audiencia se apoya en que si Rafael Gómez presenta recurso de ampara al Constitucional tendrá que ser este tribunal el que decida si lo admite o no a trámite; y una vez resuelto esta primera cuestión será también el alto tribunal quien resuelva si se suspende o no la ejecución de la condena de ingreso en prisión. Contra esta resolución no cabe recurso ordinario alguno.