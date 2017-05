Aucorsa reduce su horario para el servicio de la fiesta

Sí habrá consecuencias. A pesar de que el edil de Movilidad, Andrés Pino, adelantara que el servicio de autobuses para la Feria funcionaría correctamente, lo cierto es que estará complicado. Finalmente, la decisión de los conductores de no hacer horas extra sí afectara al servicio de Feria, teniendo en cuenta que los autobuses dejarán de pasar sólo media hora después de que cierren las casetas. Otros años, como explicó ayer el gerente de Aucorsa, Juan Antonio Cebrián, los vehículos seguían pasando si se observaba un gran flujo de clientes; este año no será así porque no habrá disponibilidad de trabajadores. Cebrián detalló que en la práctica los conductores sí harán horas extraordinarias, teniendo en cuenta que la mayoría ha decidido ceder uno o dos días de descanso de esta semana para trabajarlas (y cobrarlo como horas extra). Sin embargo, ninguno de los trabajadores de Aucorsa realizará una jornada superior a las nueve horas, mientras que en otras ediciones de la fiesta (prácticamente en todas) llegaban a hacer hasta 12 horas (el máximo permitido) para así poder realizar un servicio mucho más completo.

En cuanto a la posibilidad de contratar a personal que no sea de la empresa, el gerente de Aucorsa explicó que en el convenio (extinguido a finales del año pasado) se establece, en el apartado de los acuerdos de Feria, que el servicio durante la semana de la cita sólo pueden realizarlo trabajadores de la empresa. Además, sobre la idea de contratar a personal de la bolsa, Cebrián explicó que no es "responsable ni razonable". Y es que, acusó Cebrián, "han ideado una estrategia para que no tengamos margen", en el sentido de que anunciaron la decisión de no hacer horas extra el martes, sin posibilidad, por lo tanto, de reaccionar a tiempo.

Los conductores trabajarán un máximo de nueve horas sin alargar jornada

Por lo tanto podrán generarse situaciones complicadas en aquellos días en los que más gente acude a El Arenal, teniendo en cuenta que por mucho que exista esa media hora de margen, las aglomeraciones llenen vehículos y haya quien se quede sin poder utilizarlos.

Por su parte, Andrés Pino adelantó que el Ayuntamiento no exigirá a los trabajadores prolongar su jornada. En este sentido, Pino manifestó el "respeto absoluto" a las decisiones adoptadas por los conductores y aseguró que se ofrecerá a los cordobeses y turistas "el mejor servicio posible con los medios que hay".

En cuanto a las líneas para la fiesta, existen pocos cambios. Vuelven a ser 12 las líneas que recorrerán los distintos barrios hasta El Arenal con un coste por billete sencillo de 1,6 euros y de 1,36 euros si se utiliza la tarjeta (podrá utilizarse cualquier título como el bonobús normal, el de estudiante o el de familia numerosa).