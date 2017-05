Aucorsa pierde más de 80.000 viajeros durante la semana de Feria

La falta de servicio de transporte público durante la semana de Feria ha sido una realidad que ahora se constata con datos. El Ayuntamiento ha hecho públicas las cifras de viajeros que han tenido los vehículos en la última semana y de las que se desprende una caída de 80.858 usuarios. La mayor parte de la pérdida se ha centrado en las líneas especiales de Feria, que se han dejado atrás 70.694 viajes, aunque también se han visto perjudicados el resto de recorridos habituales de la ciudad, donde se ha producido una merma de 10.164 viajeros.

En el caso de la Feria, se trata de una bajada del 18,2% con respecto al año pasado, lo que se debe sobre todo a la negativa de la plantilla a realizar horas extra debido a discrepancias con la dirección, que no se ha solucionado en el proceso de negociación. La dirección del organismo municipal sabía del problema, del que se había avisado con antelación, pero no se ha llegado a ningún acuerdo. En el caso de las líneas habituales, la caída ha sido del 8,9%, según los datos de la empresa municipal. El conflicto ha derivado en que estos días haya habido un 32% menos de servicio por la falta de conductores y autobuses.

El PP dice que la alcaldesa debería estar en el consejo de Aucorsa para opinar

Lo cierto es que la falta de autobuses tanto en la terminal ubicada en el recinto de El Arenal como en las paradas de los distintos barrios ha sido el tema más comentado de la semana, puesto que ha provocado colas de usuarios a la espera de un vehículo nunca vistas. Lo que era una sensación ahora se ha comprobado con datos objetivos, como los que ayer facilitó el gobierno municipal. Si se hace un cálculo aproximado y, teniendo en cuenta que el viaje especial de Feria cuesta 1,6 euros-, las pérdidas podrían superar los 110.000 euros, sin contar con la merma en las líneas habituales, donde es difícil cuantificar lo que supone la reducción por los distintos bonos de viaje y precios que hay.

La situación ha llevado igualmente a que el PP haya pedido la dimisión del presidente de Aucorsa, Andrés Pino, y del gerente, Juan Antonio Cebrián. La alcaldesa, Isabel Ambrosio, defendió sin embargo la gestión de ambos, que calificó de "muy razonable" en un conflicto "muy complicado". La regidora quiso amortiguar los datos argumentando que la prestación del servicio había caído más (un 32%) que los viajeros, una teoría que ya utilizó el miércoles de Feria cuando se conocieron las primeras cifras.

Ambrosio criticó "las manifestaciones del PP, porque antes de que comenzara la Feria ya estaban con el discurso del catastrofismo y buscar elementos negativos cuando ni siquiera había comenzado la Feria". Un "nerviosismo", dijo, que entiende porque "la Feria ha estado carente de incidencias" y "la gente ha estado en las mejores condiciones". Por tanto, "ante los vaticinios catastrofistas", la primera edil transmitió "un mensaje de tranquilidad", porque "en ningún día de Feria se ha dejado de prestar el servicio dentro del recinto ferial hasta la hora que estaba establecida y, una vez que ha acabada la Feria, toca el momento de seguir avanzando en el trabajo que se desarrollaba en Aucorsa".

La alcaldesa aseguró que en estos dos años "se ha revertido la situación" en la empresa municipal, con "una situación económica tranquila, sin estar en el precipicio de la privatización y se ha salvaguardado la prestación del servicio público", frente a los años anteriores. Para la regidora, los siguientes retos para Aucorsa son "una renovación importante de la flota, hacer una apuesta porque el concepto de movilidad apoyado en el transporte público sea un elemento del que sentirse orgulloso y seguir negociando el convenio colectivo para que los trabajadores de Aucorsa estén en las mejores condiciones".

El viceportavoz del PP, Salvador Fuentes, también se refirió ayer a este conflicto y aseguró que, "si tanto habla de Aucorsa la alcaldesa, lo primero que tiene que hacer es estar en el consejo de administración", puesto que "sin estar allí no puede hablar de lo que no sabe". El edil popular insistió en que con esta situación "se ha puesto de manifiesto la inquietud de los trabajadores por intentar buscar una solución". "La Feria la han salvado el tiempo y las ganas que tienen los cordobeses de trabajar [en relación a Aucorsa] y de divertirse, en el otro caso", porque, a su juicio, "la organización ha sido un auténtico desastre sólo imputable al gobierno de Ambrosio". El PP mantiene su discurso de que tanto el edil de Movilidad como el gerente de Aucorsa deberían dimitir porque el de la Feria no ha sido el único problema que enfrenta a la plantilla con la dirección.