Aucorsa cierra 2017 con 19 millones de viajeros pese a la huelga de Feria

La empresa municipal de autobuses, Aucorsa, ha salvado el año 2017 en cuanto al número de viajeros, a pesar de la reducción considerable del servicio durante los días de Feria del año pasado tras no llegar la dirección a un acuerdo con los trabajadores sobre las horas extra. El balance final, por tanto, es positivo ya que la red de autobuses acogió durante 2017 a 19.177.110 viajeros, 44.416 más que en 2016. Esto supone un incremento del 0,23% que, aunque leve, al menos no supone una caída como se llegó a temer. Hay que tener en cuenta que, según los datos que facilitó el propio Ayuntamiento, Aucorsa perdió en Feria más de 80.000 viajeros, lo que podría haber tenido un impacto mucho mayor en el balance final. De hecho, hay que tener en cuenta que durante 2017 los autobuses han podido circular por el Centro durante todo el año, ya que fue a comienzos de ese ejercicio cuando se concluyó de manera definitiva la obra de Capitulares. El resultado, no obstante, podría haber sido mucho peor si se hubiera materializado la huelga prevista para la segunda semana de diciembre, algo que se paralizó in extremis prácticamente horas antes de su inicio.

Entre los datos que se tratarán el próximo viernes en el consejo de administración de Aucorsa sí se muestra una tendencia que perseguía la empresa, la de incrementar el uso del bonobús frente al billete individual. Así al menos se justificó la subida del viaje a 1,30 euros -uno de los más caros de Andalucía-, mientras que las cancelaciones en el bono cuestan 0,72 céntimos. Así, durante el año pasado el uso del bonobús ha crecido un 1,5%, con casi nueve millones de viajes, mientras que los billetes normales han caído casi un 6% al contabilizar 3,3 millones. Dentro de los bonos, el de familia es que la experimentado mejor comportamiento y sigue creciendo, en este caso un 5,7% al llegar a las 123.292 cancelaciones. Sin embargo el de estudiantes -aunque es mucho más usado, con 1,4 millones de viajes- ha descendido un 1,1%, según los datos aportados por Aucorsa.

La línea 1 es la que más crece mientras que la 7 es la que pierde más usuarios

En cuanto a las líneas han tenido un comportamiento desigual. La 1 -que une la zona de Levante con el Centro-, es la que más viajeros ha ganado con un 18% más de viajeros. A continuación se sitúa la línea 10, que enlaza la zona de Renfe con El Brillante, que ha acumulado un 8,7% más de trayectos durante el año pasado. En el saldo positivo se incluyen también las líneas 4, con 73.895 viajeros más (un 5%), así como la 3, que creció el año pasado un 2,5%. Hay que tener en cuenta que todas ellas, salvo la 10, pasan por el Centro, por lo que el área de Movilidad tendrá que estudiar con detenimiento la posibilidad que se apuntó de reducir las líneas con paso por Las Tendillas. La intención del Ayuntamiento es dejar esta parte de la ciudad sólo con minibuses, pero todavía no hay nada decidido. Precisamente la línea del casco histórico, aunque es de la que menos viajes acumula, es la que más ha crecido, con 26% y un total de 78.365 viajes durante 2017.

En el apartado de pérdida de viajeros destacan la 7, con 86.876 trayectos menos -un 4,3%-, así como la 8, con un 3,4% menos de viajes. También tienen un saldo negativo los autobuses de la línea 2, que enlaza la zona de Levante con el Hospital Reina Sofía-, con 66.692 viajeros menos. El resto mantiene sus números.