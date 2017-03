Aucorsa arrancará la remodelación de sus líneas el 1 de abril

La empresa municipal de autobuses (Aucorsa) arrancará el próximo sábado la reforma parcial de sus líneas, que afecta a los recorridos de las rutas 3, 5, 7, 8, 9 y 13, según ha explicado esta mañana el concejal delegado de Movilildad, Andrés Pino. Así, en la línea 3 la nueva cabecera estará ubicada al comienzo de la calle José Aguilar de Dios. Desde ésta, continuará hacia Carretera de Trassierra y la Glorieta. de Albaida, donde retomará el recorrido actual. En el sentido vuelta amplía su recorrido desde la parada San Rafael de la Albaida por la C/ Juan Vacas, continuando por la Avenida Donante de Órganos hacia la calle José Aguilar de Dios, donde finalizará el recorrido. En la línea 5 la novedad es que los autobuses continuarán por Avenida de la Arruzafilla, Escultor Fernández Márquez, Avenida Virgen de las Angustias, C/ Don Lope de los Ríos, finalizando en Almogávares. La línea ya no llegará al Hospital San Juan de Dios, pero habrá un servicio de lanzadera a las horas punta para cubrir esa parte del recorrido. En la línea 7 se recupera el recorrido original y, desde Avenida República Argentina, se continuará por Medina Azahara y Gran Vía Parque hacia Avenida de Manolete, donde se incorporará a su recorrido actual.

En la línea 8 no hay modificaciones en la ida con respecto al recorrido actual, pero en la vuelta se amplía su recorrido entrando al Parque Joyero entre las 07:00 y las 08:00 y entre las 14:30 y las 15:30 horas. Por su parte, la línea 9 la nueva cabecera estará ubicada en la parada Avenida. del Mediterráneo. Desde este punto continuará por Isla Graciosa, Isla Fuerteventura, Isla Malante y Avdenida del Mediterráneo, donde retomará el recorrido actual.

En la línea 13, los cambios van desde la C/ Poeta Juan Ramón Jiménez continuará por avenida Barón de Fuente Quintos, calle Poeta Luis Cernuda a Obispo Ascagorta, donde retomará su recorrido actual. En el sentido vuelta: desde la calle Obispo Ascagorta continuará por la calle Poeta Valdelomar Pineda, Avenida Barón de Fuente Quintos a la calle Poeta Juan Ramón Jiménez, donde retomará su recorrido actual.

En cuanto al servcicio Servicio Rabanales, en el sentido ida: desde el Polígono TecnoCórdoba continuará por la antigua Carretera Nacional IV hacia el Parque Tecnológico Rabanales 21, continuando su recorrido por las calles Astrónoma Hipatia de Alejandría y Astrónomo Kepler, hasta el Campus Universitario de Rabanales. A la vuelta, el recorrido será desde el Campus Universitario continuará hacia Rabanales 21 por las calles Astrónomo Kepler y Astrónoma Hipatia de Alejandría, antigua carretera Nacional IV, donde retomará su recorrido actual.