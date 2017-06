Aspirantes a enseñar de por vida

Una prueba que, de superarse, te asegura una plaza como docente de por vida en un colegio. Sí, son las oposiciones del Cuerpo de Maestros, unas pruebas que se celebraron ayer -la primera de ellas- en el Aulario del Campus de Rabanales y en la que no se registraron incidencias, pero en la que los nervios estuvieron más que presentes. Una convocatoria a la que se presentaron hasta 1.550 aspirantes -sólo en Córdoba, en la que se designaron 17 tribunales- para conseguir alguna de las 1.887 plazas de las especialidades de Lengua Extranjera-Inglés, Lengua Extranjera-Francés, Música, Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje. Si en esta convocatoria para el Cuerpo de Maestros, la Consejería de Educación no ha incluido plazas para docentes en Infantil ni Primaria. Un hecho criticado ayer por la responsable del sector de Enseñanza de CSIF, Elena García, quien señaló que la oferta de 2017 en este área por parte de la Consejería de Educación ha sido "insuficiente porque no están todas las especialidades y la oferta debería ser más amplia".

Pues bien, a pesar de ello hasta 1.550 aspirantes tuvieron que resolver la primera prueba eliminatoria -tras la presentación del pasado sábado- que constó de dos partes, que se valoran de manera conjunta: una práctica para comprobar la formación científica y el dominio de habilidades técnicas del candidato y otra teórica consistente en el desarrollo escrito de un tema elegido por el aspirante, de entre dos propuestos al azar por el tribunal. Aspirantes de primer año o interinos con algún que otro trienio a sus espaldas. Todos se dieron cita en Rabanales y, entre ellos, Marta Calvo Maestre, una joven cordobesa de 26 años que se acudió a la cita en Rabanales para dar cuenta de todo lo estudiado a lo largo de los últimos meses. Tras concluir la prueba, Calvo Maestro consideró que los temas a los que tuvo que responder "han sido un poco feos, y los supuestos han sido basados en atención a la diversidad".

"La presentación ha sido un poco dudosa, pero ha salido bien", anotó. La joven es diplomada en Educación Primaria en Inglés -del último año antes de la llegada de los grados- y aspira a obtener una plaza definitiva como tal en un centro educativo. Ante la oferta de puestos hecha por la Consejería de Educación, Calvo Maestro indicó que "son más que en la convocatoria de 2015, pero siguen haciendo falta más". Ésta ha sido la segunda ocasión en la que esta joven se presenta a unas oposiciones. Su primera vez fue en junio de 2015, convocatoria en la que sacó "muy buena nota y quedé la tercera del tribunal con un nueve de media", anotó. Sin embargo, hasta febrero del año pasado "no me llamaron para varias situaciones". Su situación mejoró porque en agosto del año pasado se hizo con "una vacante informatizada", que la llevó hasta un centro educativo ubicado en Paymogo, en la provincia de Huelva. Licenciada también en Psicopedagogía y un máster en Neuropsicología, la joven confía en poder obtener la plaza de maestra.

Según informó la Junta, cuando se hagan públicos los resultados, de esta fase eliminatoria, los aprobados tendrán que presentar desde el mismo día de su publicación y al día siguiente la programación didáctica, para en días posteriores desarrollar el segundo ejercicio de oposición. Así, la segunda prueba, centrada en la aptitud pedagógica y el manejo de las técnicas del ejercicio docente, consistirá en la presentación y defensa de la programación didáctica y en la preparación y exposición oral de una unidad. En los turnos general y de reserva de discapacidad, la fase de oposición representará dos tercios de la calificación final. En la fase de concurso se valorarán los méritos de los aspirantes en cuanto a su formación académica y experiencia docente previa.