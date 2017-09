Asaja moviliza a cientos de personas contra el impuesto de sucesiones

Cientos de personas se concentraron ayer frente a la Delegación de la Junta en Córdoba, convocados por la patronal de la Agricultura Asaja, para exigir al gobierno andaluz que elimine por completo el impuesto de sucesiones. Con pancartas donde podían leerse frases como "Susanilla, no te lleves nuestras perrillas", en referencia a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, o con canciones como Escándalo, de Raphael, Asaja movilizó a varios colectivos para hacer fuerza y que el ejecutivo andaluz retire este pago que hay que efectuar cuando se recibe una herencia.

El presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, afirmó que el impuesto de sucesiones es "absolutamente injustificado" y recordó que es así porque muchas comunidades autónomas ya lo han eliminado tras la presión social. Fernández de Mesa apuntó que durante los últimos años las notarías han registrado un gran número de renuncias a herencias y advirtió de que hay "fugas de empresas" hacia otras regiones de España. Para el presidente de la patronal, este pago "provoca una pérdida de empleo y una caída del IRPF" y calificó al mismo como un "impuesto necrófilo" porque lo único que demuestra es "amor y cariño a los difuntos". Fernández de Mesa recordó a la Junta que lo que se persigue es la eliminación total del impuesto y no una rebaja o una armonización como ha planteado hace pocos días Ciudadanos Andalucía.

El presidente nacional de Asaja, Pedro Barato, coincidió con el discurso de Fernández de Mesa y añadió que este impuesto, de continuar en los mismos términos, puede acabar con el cambio generacional en el campo. "Así no apoyamos que las personas se queden en el mundo rural", lamentó Barato que apuntó que el de sucesiones es un pago que podría tener sentido en el siglo XIX, "pero no en el XXI" a lo que agregó que "lo que no puede ser es darle a Hacienda lo que tus padres han conseguido, el impuesto es una auténtica aberración".

En la concentración estuvo presente también el presidente de ATA Andalucía, Rafael Amor, quien evidenció la importancia de este problema afirmando que "cuando las organizaciones empresariales están detrás de una pancarta es porque lo hemos intentado todo". Amor comparó el impuesto de sucesiones con las cláusulas abusivas que se incluyen en algunas hipotecas y pidió a la Junta que adecue "los ingresos con los gastos" para no tener que depender de este pago.

El presidente de la Asociación Stop Impuesto Sucesiones, Juan Carlos Valverde, ofreció datos relativos a este asunto durante los últimos años. Según lo contabilizado por el Colegio de Notariados, entre 2007 y 2016 se ha registrado una veintena de renuncias a herencias al día, lo que supone una estimación anual de 7.000 rechazos. "Si se quita, generará empleo, riqueza y regeneración del campo", adelantó Valverde que denunció que hay "miles de familias" llevadas "al límite" por este impuesto, por lo que recomendó al gobierno andaluz "que se siente" con ellas para que se entere de lo que está pasando.

Por su parte, el responsable de la Federación Nacional de Comunidad de Regantes de España, Andrés del Campo, adelantó que el impuesto provoca que las explotaciones agrarias "sean inviables en un futuro" porque, recordó, hay que dividirlas -en la mayoría de ocasiones- para poder hacer el pago.

En la concentración se dejó ver también la secretaria general del PP de Andalucía, Loles López, un partido que lleva recogiendo firmas más de un año para la derogación de la normativa. Acompañada de un gran número de concejales y diputados del PP de Córdoba, López afirmó que Susana Díaz "no puede permitir que esto siga así" ya que los andaluces son "los españoles que más impuestos pagan". La popular recordó que su partido ya ha recogido más de 300.000 firmas en una de sus campañas contra el impuesto y añadió que la nueva movilización que ha organizado el PP tiene como lema #QueNoTeCuentenCuentos.