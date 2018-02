La Arruzafa es el tercer hospital de España en trasplantes de córnea

El Hospital La Arruzafa es el tercer centro sanitario de España en realizar trasplantes de córnea con datos correspondientes al ejercicio de 2016. En primer lugar se encuentra la Clínica Barraquer de Barcelona, que realizó 326, en segundo lugar el Instituto de Microcirugía Ocular, también de Barcelona, que llevó a cabo 198, mientras que La Arruzafa hizo 123 a lo largo del ejercicio de 2016.

El coordinador de la Unidad del Segmento Anterior, Córnea y Cirugía Refractiva de La Arruzafa, Alberto Villarrubia, ofreció ayer estos datos durante la presentación del balance del centro oftalmológico, que en 2018 celebra su primer cuarto de siglo de vida, e informó de que a lo largo del año pasado el hospital llevó a cabo 133 trasplantes de córnea -lo que representa un incremento del 10% respecto a 2016-, mientras que en toda Andalucía el número se elevó a las 451, lo que representa que el hospital cordobés acumula el 25% de este tipo de intervenciones. Con estas cifras, según Villarrubia, "La Arruzafa es líder en capacidad operativa". En este primer cuarto de siglo de vida, el hospital ha llevado a cabo 1.037 trasplantes de córnea, lo que representa el 21% de toda Andalucía.

El Hospital La Arruzafa inició su andadura en los trasplantes de córnea en 1999 y, desde entonces, la cifra de este tipo de intervenciones "ha subido de manera exponencial", subrayó. Eso sí, la clave en este incremento fue a partir de 2002, cuando el centro hospitalario incorporó dos nuevas técnicas a la hora de llevar a cabo estos trasplantes. Villarrubia detalló que existen dos tipos de cirugía para realizar el trasplante de córnea: el completo y del tipo lamelar, en el que solo se trasplanta la parte dañada de la córnea y no el tejido completo. Aunque se trata una operación más complicada, esta última técnica permite que el paciente se recupere con mayor rapidez y que existan menos complicaciones. El uso de esta técnica ha permitido, según expuso el responsable de la unidad Segmento Anterior, córnea y cirugía refractiva, Antonio Cano, que este tipo de intervenciones representen ya el 75% de las que se llevan a cabo en La Arruzafa, mientras que en el año 2000 suponían el 13%. Cano manifestó también que la evolución del trasplante de córnea "depende de cada paciente y es diferente". No obstante, subrayó que la recuperación visual "es muy alta", pero también depende de la parte dañada que presente cada paciente. En caso de rechazo, el primer tratamiento es el de carácter médico y, si no funciona y es necesario se vuelve a intervenir.

En el desarrollo de este tipo de trasplantes intervienen hasta 35 profesionales del centro hospitalario, según expuso la coordinadora de la Unidad de Enfermería, María José Cantais, quien señaló que en La Arruzafa se lleva a cabo un trasplante de córnea cada dos días y medio. La mayor parte de los pacientes -a partir de los 50 años- que recalan en este centro oftalmológico es de fuera de Córdoba y hay quienes llegan desde provincias como Ávila y Zamora, por ejemplo.

Villarrubia, además, aludió a la procedencia de las córneas y aclaró que "no son un órgano, sino un tejido, como la sangre". Así, reconoció que en Andalucía "hay varios bancos y una lista única", si bien, anotó que La Arruzafa "fue autorizada como banco de córneas hace muchos años, aunque sólo nos dejan sacarlas en el Hospital de la Cruz Roja". La mayor parte de las operaciones, continuó, se realizan con tejidos que proceden desde Barcelona, si bien, el doctor señaló que cuando hay algún tipo de urgencia "se lo comunicamos al Servicio Andaluz de Salud y nos ponen como preferentes".