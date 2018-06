Apdha critica la ausencia de investigación en la muerte de un joven en la comisaría

La delegación cordobesa de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) criticó ayer que tras dos años de la muerte de Jonatan, un joven de 25 años que se encontraba en los calabozos de la comisaría de Córdoba por una pelea la noche anterior y que falleció solo en su celda después de cuatro horas pidiendo auxilio, "las investigaciones no avanzan y el procedimiento judicial se encuentra estancado". Según informó el colectivo, el fallecimiento, del que ayer se cumplieron dos años, se produjo por "una peritonitis secundaria a rotura intestinal, que no le fue diagnosticada tras estar varias horas en un centro de salud y en el Hospital Reina Sofía".

La pareja y familia del joven, padre de un bebé, se personó como acusación particular en la investigación y solicitó la grabación de las cámaras, que fue entregada, según añadió Apdha, por la Policía "incompleta, sin la secuencia final", lo que, en opinión de la asociación, "genera como mínimo sospechas".

Según la organización, el joven pidió ayuda en la celda durante cuatro horas seguidas

En la grabación se observa cómo desde antes de las 18:00, "el joven pedía auxilio de manera insistente", lo que corroboran los detenidos en celdas adyacentes, que manifestaron que oyeron "gritos de dolor" y que el joven presentaba "un evidente mal estado". Pese a ello, según denunció la organización, "no fue trasladado al hospital y falleció solo en el calabozo alrededor de las 22:00". "Es necesario investigar y esclarecer cuáles fueron las causas por las que, pese a existir una petición de auxilio durante cuatro horas, Jonatan no fue atendido y cómo, pese a asistir en dos ocasiones a urgencias, no le fue diagnosticada una peritonitis de tal gravedad que en 24 horas le causó la muerte", según explicó Apdha.

Se da la circunstancia, detalló el colectivo, de que el Mecanismo Nacional de la Prevención de la Tortura perteneciente al Defensor del Pueblo Español, en su última visita a la comisaría de Córdoba Este había señalado importantes deficiencias en los calabozos, y se había reiterado en las ya manifestadas en su informe de 2011, entre las que se encontraban condiciones muy deficientes de limpieza, climatización, ventilación, luminosidad, conservación y mantenimiento, así como en especial, de videovigilancia".