Antonio Ruiz optará a la secretaría general del PSOE

Era un secreto a voces. El presidente de la Diputación, alcalde de Rute y actual responsable de Organización del PSOE de Córdoba, Antonio Ruiz, presentará su candidatura a la secretaría general del partido en la provincia. Ruiz ha confirmado en una entrevista en Ondaluz TV Andalucía su decisión de optar al cargo, de manera que sustituiría al actual máximo dirigente de la formación en Córdoba y presidente del Parlamento andaluz, Juan Pablo Durán. "Ya que el actual secretario general del PSOE de Córdoba ya ha anunciado que no se presentará a la reelección, hoy le puedo decir que efectivamente, optaré a este cargo porque así me lo piden mis compañeros y compañeras". Antonio Ruiz apuntó incluso que "entiendo que sería bueno que hubiese una candidatura alternativa, pues tenemos un sistema de primarias donde la competencia es positiva. Aunque si no la hubiera finalmente, sería igual de democrático", dijo.

Y es que aunque en las recientes primarias a secretario general a nivel federal la militancia cordobesa dio un respaldo muy mayoritario a la candidatura de Susana Díaz, los partidarios de Pedro Sánchez lograron un 27% de los apoyos y ha habido ya algunos movimientos para estudiar una candidatura a la secretaría general cordobesa, si bien reconocen que "no hay nada acordado aún ni planteado".

La opción de Ruiz se ha manejado como la más probable desde que Durán anunció que dejaría el cargo en la dirección socialista cordobesa, ya que ha sido uno de sus más fieles colaboradores en los últimos años. A nivel institucional, Antonio Ruiz ha sido concejal en su pueblo natal -Rute- y diputado provincial, hasta que en 2011 logró la alcaldía de la localidad. Tras las municipales de 2015, en las que revalidó el puesto de regidor, regresó de nuevo al Palacio de la Merced para hacerse cargo de la presidencia de la Diputación. Fuentes socialistas han señalado que Ruiz ha mantenido en los últimos días varios contactos con miembros de las dirección provincial y andaluza.

En cuanto a las fechas del cónclave cordobés, tendrá que esperar a que se sucedan los congresos federal (en uno días) y el regional, que será en verano.