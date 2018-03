Ambrosio afirma que el tanatorio de San Rafael regulará el mercado

La alcaldesa, Isabel Ambrosio, aseguró ayer que el proyecto de construcción de siete salas de velatorio en el cementerio de San Rafael "no pretende dominar el mercado, sino regularlo" y, además, cuenta con "el apoyo de las funerarias". La alcaldesa insistió en que el proyecto va dirigido precisamente a las funerarias que operan en la ciudad para que puedan prestar "mejor" su servicio. "Cecosam no es una funeraria ni tiene intención de convertirse en ese servicio", insistió la regidora, quien apuntó que lo que quiere hacer la empresa pública es ofrecer el servicio a estas funerarios de las salas de velatorio", algo que en su opinión generará beneficios. La regidora aseguró que en estos momentos no hay ningún informe que dé razones para disolver la empresa y negó que se haya ocultado el análisis de Intervención que tumba el proyecto, tal y como ha denunciado el PP.

Precisamente el portavoz municipal del PP, José María Bellido, habló ayer del tema y anunció que su partido pedirá un consejo extraordinario de Cecosam y exigirá el registro de entrada en el que la interventora informa a la alcaldesa de los problemas legales. Bellido advirtió que el asunto "acabará en los tribunales" porque hay una empresa privada que hay dicho que no está conforme".