Ambrosio recuerda a Ganemos que Cosmos está fuera de las 51 medidas

A Ganemos no le ha sentado nada bien que el cogobierno haya decidido dejar en stand by la innovación del PGOU que afecta a la actividad industrial de Cosmos. Tanto es así que el portavoz de la formación verde, Rafael Blázquez -cuyo grupo municipal sostiene con sus votos al cogobierno-, criticó ayer esa paralización aduciendo que el PSOE e IU "incumplen el Pacto por un Aire Limpio firmado por todas las formaciones políticas que optaban a las municipales en 2015" y pidió a la Administración Ambrosio que prosiga con esa innovación -que supondría que Cosmos tendría que marcharse del casco urbano si pretende valorizar residuos o, lo que es lo mismo, quemar residuos para si proceso de producción-. Blázquez sentenció que el informe emitido por la Delegación Provincial de Salud sobre el caso Cosmos, "aunque ambiguo", no impide seguir adelante con el proceso sin necesidad de preguntar nada a la Junta y declaró que el cogobierno, con la decisión de paralizarla, "incumple en toda regla y a todos los niveles" una de las 51 medidas del pacto de investidura rubricado con el PSOE e IU.

Para el edil de la formación verde, "este proceso ha estado plagado de errores, lentitudes y momentos surrealistas, por las numerosos vaivenes que ha tenido el expediente". De hecho, Blázquez recordó que, "incluso durante proceso se llegó a decir que se creía que la valoración sobre el impacto en la salud no era necesaria, valoración que después sí nos ha reclamado la Junta de Andalucía, y al final se preparó a la carrera, pero se preparó". "Decir en este punto que no hace falta esa innovación, porque resulta que ya estaba contemplado en el PGOU vigente, es culminar el disparate de dos años de trabajo", defendió.

La alcaldesa no tardó en contestar a Ganemos. Isabel Ambrosio lo hizo tan sólo algo más de una hora después sentenciando que "este asunto no venía en las 51 medidas del acuerdo de gobernabilidad entre PSOE, IU y Ganemos, por lo que no se rompe ningún acuerdo y sí hay un compromiso cumplido, porque el PSOE sí firmó el acuerdo con la Plataforma Aire Limpio para sacar de ordenación" a la empresa Cosmos e insistió en que la valorización debe estar fuera del casco urbano, "como ya contempla el PGOU de la ciudad, por lo que no sería necesaria ninguna innovación", precisó. Ambrosio relató que eso es lo que ratifica el informe que al respecto se le solicitó a Salud. "Desde que en 2001 se aprobó el PGOU hasta 2017 la normativa ha ido cambiando y existía una duda en cuanto a la interpretación, de manera que el informe de salud, que es preceptivo y vinculante, ratifica el planteamiento", puntualizó. E insistió en que la innovación está en stand by tras haber pedido otro informe a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio "para ver si Ordenación del Territorio ratifica lo dictaminado por Salud". Para incidir en que ese informe de Salud "ratifica la postura del equipo de gobierno, que es establecer que las actividades que necesitan de la valorización tienen que estar fuera del casco urbano".

Ambrosio defendió que el Ayuntamiento tiene la negociación abierta con Cosmos para el traslado de la fábrica fuera del casco urbano, "está en pie desde el minuto cero" y mostró "la voluntad de llegar a acuerdos con la empresa y los sindicatos para que la actividad no desaparezca de la ciudad, pero que se adecue a la normativa". "Hay terreno más que suficiente en el que es el mayor término municipal de Andalucía para que esa actividad se quede en Córdoba, porque aquí tiene su razón de ser, pero fuera del casco urbano", dijo.