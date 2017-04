Ambrosio pide a todos los grupos que reivindiquen inversiones al Estado

"Inaceptables, insuficientes e injustas". Así calificó ayer la alcaldesa, Isabel Ambrosio, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para Córdoba, una situación "indefendible", a su juicio, y que supera "el peor de los escenarios posibles". Y es que las cuentas del Gobierno central, tal y como ya informó el Día, dejan a Córdoba como la última en inversión por habitante, una situación que se repite por segundo año consecutivo, aunque hace ya varios ejercicios que se situaba en las posiciones de cola. La cuantía que el Estado destina por cordobés, según los números oficiales, es de 73 euros, prácticamente la mitad que en el conjunto de Andalucía y un 95% menos que la provincia que más recibe, que es Orense con 1.605 euros. "No esperábamos gran cosa de Rajoy, pero este es el peor de los escenarios, que supera en cada presupuesto las mermas", dijo la regidora. Es por esto que pidió "a todos los grupos con representación en el Congreso" -esto es, PP, Ciudadanos, IU a través de Unidos Podemos y el propio PSOE- que, a través de sus diputados, exijan en sus enmiendas más inversiones para Córdoba.

Ambrosio puso nombres y apellidos a los proyectos prioritarios para la ciudad y que no aparecen las cuentas. Estos son la segunda parte de la Variante Oeste, el Cercanías, el desdoble de la N-432 a su paso por la capital, el Museo de Bellas Artes, el Arqueológico y un plan de empleo dotado con tres millones, los mismos que se perdieron el año pasado tras una enmienda del PP y que tampoco se han incluido en este ejercicio a través de las transferencias. Precisamente el Pleno acordó -con los votos en contra de los populares- exigir al Gobierno un plan para el impulso del empleo con estos tres millones que salieron de las inversiones de Córdoba para incluirlas en la de Lorca "porque era una ciudad que lo necesitaba más", recordó Ambrosio. En este sentido, la regidora aseguró que "alguien debería explicar por qué no se recogen nuestras demandas y por qué no parecen los tres millones". Por el momento, nadie en el grupo del PP en el Ayuntamiento ha valorado los presupuestos para la ciudad -sólo se ha hecho a nivel partido- ni tampoco se conoce si aceptarán la propuesta lanzada por la regidora.

Ambrosio dice que Rajoy culmina "el castigo que inició hace seis años a Córdoba"

Ambrosio lamentó que los PGE de 2017 "culminan ese castigo que recibe la ciudad desde hace seis años" y recordó que "el peor presupuesto del último Gobierno socialista, de José Luis Rodríguez Zapatero, en plena crisis" triplicaba la partida que ha recibido Córdoba este año. "Hay inversiones sin respuesta y se quiebra el principio de solidaridad", insistió la regidora, quien recordó por ejemplo "la apuesta que desde el gobierno municipal queríamos hacer por la logística y las comunicaciones".

Para la alcaldesa, el argumento usado por los populares de que se trata de un presupuesto para seis meses "es solo una excusa", lo mismo que la falta de proyectos por parte del gobierno municipal. "Nosotros teníamos una apuesta clara por la logística, pero no se recoge ni una partida", insistió la regidora. "El Gobierno y Rajoy demuestran una vez más que en los PGE se priman los intereses del PP, porque no están las necesidades marcadas para la ciudad", dijo Ambrosio, a lo que añadió que "el trato en las cuentas es un auténtico desprecio a la ciudadanía".

Los PGE destinan para Córdoba 57,8 millones, un 12% menos que en 2016. Entre las inversiones, destacan los 3,5 millones para la Biblioteca del Estado y los 3,8 para culminar las obras de la Variante de los Visos. No obstante, sólo hay una partida de 100.000 euros para la nueva salida de la A-4, cuya obra se pospone a 2018. Tampoco hay ni un euro para las paradas pendientes del Cercanías en el Parque Joyero y la avenida de la Libertad.