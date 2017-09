Ambrosio insiste en que "no hay fisura" en el cogobierno por Cosmos

Hace unas semanas, la alcaldesa de la ciudad, Isabel Ambrosio, insistía que el cogobierno era una piña. Fue después de que el concejal de Servicios Sociales, Rafael del Castillo (IU), dimitiera justificando su renuncia en que no había contado con los apoyos del grupo municipal socialista en general y de la propia alcaldesa en particular a la hora de llevar a cabo las políticas de su área. Ayer, Ambrosio volvió a intentar dejar claro que el feeling entre los socios de gobierno sigue siendo bueno a pesar, en esta ocasión, de las desavenencias surgidas en los últimos días entre los grupos municipales del PSOE e IU por el caso Cosmos.

"No hay fisura" , dijo a los periodistas después de que se retirara del consejo rector de la Gerencia de Urbanismo -a propuesta del PSOE- el informe de salud que se iba a aprobar relacionado con la innovación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que afecta a la cementera Cosmos, una retirada que contó con el voto a favor del PSOE, el PP y Ciudadanos (Ciudadanos). La alcaldesa aprovechó además para destacar su capacidad de diálogo. "El diálogo nunca está de más, internamente dentro del equipo de gobierno, con el resto de los grupos municipales, con la sociedad en su conjunto y con todos los actores y protagonistas que cada decisión que toma el Ayuntamiento antes de tomarla debe haber unos procesos de diálogo", sentenció la regidora. "Desde luego por esta alcaldesa no hay falta de diálogo, ni de disponibilidad total y absoluta para dedicarle todas las horas que sean necesarias", apuntó, para añadir respecto al informe retirado que "se va a seguir hablando, de modo que no se ha hecho ni más ni menos que apartar un asunto sobre el que hay que seguir hablando, primero para garantizar que los compromisos que tiene este gobierno municipal se lleven a cabo, con garantía y que se lleven fruto del acuerdo", puntualizó, "Cuando se tome una decisión y se mejore el documento que se llevó el otro día al consejo de Gerencia se volverá a poner sobre la mesa", concluyó.

García acusó al PSOE de hacer "algo muy grave" tras lo ocurrido el lunes en la Gerencia

También habló del asunto ayer la coportavoz de Ganemos Córdoba Victoria López, quien dijo que su grupo no entendía "este cambio del PSOE; esperamos que los cambios que se van a hacer en el informe se realicen lo más rápidamente posible para que la innovación del PGOU siga adelante y podamos hacer realidad el documento que firmamos antes de las elecciones municipales". López se refería al Pacto por un Aire Limpio que rubricaron todas las fuerzas políticas que acudían a los pasados comicios locales. El acuerdo recogía, además de dejar fuera de la ordenación a la cementera, el compromiso de los firmantes de "garantizar el máximo rigor en la aplicación de las competencias municipales y la legislación vigente para impedir la incineración de residuos en los hornos de dicha factoría, considerando que esta actividad, por su potencial peligrosidad, solo puede desarrollarse alejada de las áreas urbanas".

El pasado lunes 4 de septiembre fue el día en el que un nuevo frente se abrió entre PSOE e IU: esta vez en Urbanismo a cuenta de la aprobación del estudio del impacto en la salud que se iba a incorporar a la innovación PGOU que la Gerencia tiene en marcha para regular el uso industrial de las empresas que utilicen residuos como combustible, y que afecta a Cosmos. Este punto ni siquiera llegó a tratarse ayer en el consejo rector porque el PSOE pidió su retirada al considerar que el documento no está elaborado de manera correcta.

La diferencia de criterio entre los socios de gobierno en toda la cuestión urbanística que afecta a Cosmos ha estado presente durante todo el proceso y no era la primera vez que los socialistas dejaban en fuera de juego a IU. Ya pasó en algunas aprobaciones que iban a pasar por el Pleno, que fueron frenadas por el PSOE y que dieron lugar a la creación de la mesa de diálogo. La actuación del pasado lunes causó un profundo malestar en la federación de izquierdas, de manera que la relación entre los dos partidos volvía a tensarse. El portavoz de IU, Pedro García, aseguró entonces que el PSOE "ha cometido algo muy grave" ante lo cual "estamos reflexionando para ver cómo se soluciona". García añadió que "nosotros vamos a ser coherentes, pero a ver cada uno lo que hace con su coherencia".