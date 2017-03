Ambrosio espera contar con expertos internacionales en la comisión de la Mezquita

La alcaldesa, Isabel Ambrosio, espera contar con expertos de reconocimiento internacional en la comisión para el estudio de la reclamación de la titularidad pública de la Mezquita-Catedral, donde cree que "hay que poner método y dotarse de argumentos mucho más consistentes de los que ha habido hasta ahora", de modo que "esos argumentos los pueden facilitar personas especializadas y cualificadas".

Ambrosio explicó que "se busca quién puede formar parte de la comisión, que le dé relevancia y un carácter fundamentalmente internacional", de manera que "en el momento que esté diseñado quiénes van a formar parte de la comisión, se dará a conocer y se empezará con una tarea que le viene bien a la ciudad en su conjunto". A tal efecto, destacó que con ello "se ponen argumentos a las decisiones, se tiene el recorrido histórico y se puede sacar de la refriega que algunos han querido con este equipamiento del que todos nos sentimos muy orgullosos y que es un bien Patrimonio de la Humanidad". No obstante, considera que "se necesita recuperar de manera legal aquello que ha sido una realidad y un hecho a lo largo de siglos, como es que la Mezquita-Catedral es de todos", de forma que "en ello hay que seguir trabajando para ponerle argumentos a la titularidad pública", subrayó. En este sentido, apuntó que "se ha estado en permanente diálogo con la plataforma en defensa de la titularidad pública de la Mezquita y buscando con los distintos informes avanzados por el secretario del Pleno y la asesoría jurídica sobre las posibilidades que había" para reclamar la titularidad. Tras ello, aseguró que "hay una vía que está cerrada por completo", como es que "en ningún momento este equipamiento ha sido municipal", aunque afirmó que "la reclamación en primera persona para que la titularidad fuera municipal es algo que nunca ha estado en los planes de este gobierno municipal". Si bien, aseguró que sigue "apostando por la titularidad pública" y no se va a "mover ni un ápice". De hecho, entiende que "se tiene que hacer a través del diálogo y el proceso de toma de acuerdos que permita seguir ampliando el historial de qué es lo que ha ocurrido con este equipamiento a lo largo de los años".

De este modo, aboga por constituir "un equipo que dé los argumentos y la visión histórica y jurídica sobre qué ha ocurrido en todos los años, a lo largo de los siglos, con este icono; que permita además ponerla a disposición de la sociedad, en un momento dado, y que se puedan usar las conclusiones que surjan de la comisión técnica y científica". No en vano, confía en que haya "método científico, de investigación y con las visiones, no solo jurídicas, porque nadie plantea que sea el Ayuntamiento el que tenga que reclamar la titularidad", porque "si hubiera sido en algún momento municipal no se hubiera llegado hasta aquí", enfatizó. Y es que, a su juicio, "hay que tener amplitud de miras para hacer un recorrido en el que hay ciertos asuntos que están garantizados, como es el culto católico dentro de la Catedral", algo que "nadie discute", teniendo en cuenta "la simbología para los cristianos y la ciudad".