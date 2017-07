Ambrosio exige "el mismo trato que a otras ciudades" con el Cercanías

Tan sólo un día después de que el grupo municipal del PSOE anunciara que llevará a Pleno una moción con el objetivo de que el Gobierno asuma el déficit de explotación del Cercanías -de su primer tramo, el de Alcolea-Villarrubia; lo que iba a ser el metrotrén- la alcaldesa, Isabel Ambrosio, insistía ayer en que lo que busca el Ayuntamiento con esa demanda es "lo mismo que el Gobierno está haciendo en otras ciudades como Málaga o Sevilla". Ayer también, el Ministerio de Fomento anunció que estudia esa posibilidad, la de incluir el futuro metrotrén como Obligación de Servicio Público, con lo que el Ejecutivo asumiría ese déficit de explotación que ya fue fijado en 1,2 millones anuales.

Ambrosio destacó que el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía asumirán, "en principio y provisionalmente", ese coste de explotación que conllevará la puesta en marcha del servicio ferroviario de Cercanías entre las barriadas periféricas de Villarrubia y Alcolea. La alcaldesa puntualizó, asimismo, que el Consistorio "está ultimando" con Renfe la firma del contrato para la puesta en marcha del servicio del Cercanías "y mientras que se declara como Obligación de Servicio Público el compromiso seguirá siendo el mismo que hasta ahora" en cuanto a la asunción del déficit. O sea, que "el 60% del déficit lo abonará el Ayuntamiento y el 40% la Junta, a través de la Consejería de Fomento.

El PSOE llevará una moción al próximo Pleno para sumar el apoyo de los grupos

"Esa situación tiene que ser provisional, entre otros motivos, porque no hay argumentos ni motivos, ni siquiera de carácter técnico o económico, para que no ocurra lo que en otras ciudades en los que los sistemas de cercanías han sido declarados de Obligación de Servicio Público, como es el caso de Málaga o Sevilla, y donde los está abonando directamente el Ministerio de Fomento", destacó la alcaldesa. "En Córdoba, aún siendo conscientes de que nos toca dar ese primer empujón, no se va a renunciar, de ninguna de las maneras a la declaración del Cercanías como Obligación de Servicio Público, pues Córdoba se merece tener el mismo trato, por parte del Ministerio de Fomento, que ya tienen otras ciudades", añadió Ambrosio, quien destacó que tienen que cambiar mucho las cosas para que el Cercanías no esté en marcha "coincidiendo con el inicio del curso escolar".

Además de la declaración como Obligación de Servicio Público del tramo, en la moción que llevará el PSOE al Pleno se insta al Gobierno central a negociar con el Ayuntamiento, "en el marco del procedimiento de contratación que actualmente está en marcha con Renfe, la puesta en marcha de forma inmediata del servicio de cercanías entre Villarrubia y Alcolea". El grupo municipal socialista argumenta en su iniciativa que existen servicios de cercanías en España que han sido declarados Obligación de Servicio Público y que cuentan con un menor número de viajeros que el contemplado para el tramo entre Villarrubia y Alcolea. "Es el caso de Zaragoza, que en 2010 contaba con 250.000 viajeros, o el de Santander que está en torno al millón", se relata en el documento. El Ayuntamiento tiene en marcha el procedimiento de contratación con Renfe de un servicio de ferrocarril de cercanías entre Villarrubia y Alcolea, "que reducirá el tiempo de viaje entre estos núcleos y el núcleo principal de la ciudad de forma ostensible (de 45 minutos a 15 minutos en algunos casos)", reza la moción.

Según el estudio de viabilidad realizado por TNR para Aucorsa, el numero diario de viajeros captables por este servicio sería de 8.200 diarios. "Lo que para 280 días útiles anuales, que contempla el mencionado estudio, nos da un total de 2.300.000 viajeros posibles", insiste el documento. El estudio de movilidad elaborado por la Junta establece que, sin adoptar ningún otro tipo de medida sobre la movilidad actual en este recorrido, el cercanías podría superar 1.400.000 viajeros anuales. Además, relata que si se adoptasen medidas sobre la movilidad esta cifra sería superior.