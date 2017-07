Ambrosio descarta la tasa turística porque "no vendría bien" a los objetivos del sector

La alcaldesa, Isabel Ambrosio, descartó ayer implantar de manera inmediata la tasa turística porque, aseguró, "no vendría bien" a los objetivos que se marca el gobierno municipal para el desarrollo del sector y que pasan por acabar con la estacionalidad e incrementar la estancia media. "No está debatido lo suficiente ni entre el equipo de gobierno ni con el sectores, pero creemos que la tasa no puede mejorar las condiciones del turismo" en Córdoba e, incluso, podría "coartar" su proyección de crecimiento. Para el Ayuntamiento, aseguró, en lo que hay que trabajar es "en el viajero de ida y vuelta" para intentar que se quede más días en la ciudad.

Ambrosio se pronunció así después de que la Junta de Andalucía haya dado luz verde a los ayuntamientos para incorporar esta tasa. La propuesta nació del Consistorio de Sevilla y, aunque en un principio se quiso implicar a las demás ciudades del eje turístico andaluz -Granada, Córdoba y Málaga-, sólo la capital granadina se ha tomado también en serio la iniciativa y cuenta ya con varios estudios al respecto. Ni Málaga ni -por ahora- Córdoba plantean un impuesto para el turismo. La Junta era reacia hasta ahora a aplicar esta tasa, que se encuentra muy extendida por las capitales europeas y que en España lleva años aplicándose en Barcelona. No obstante, para que sea una realidad es necesario que cambien dos realidades que a día de hoy tiene en contra: por un lado, la normativa autonómica, que actualmente la prohibe, y por otro, convencer a buena parte del sector empresarial, que se muestra contraria a este cobro. En el caso de Córdoba ese debate por el momento no se va a plantear con los empresarios.