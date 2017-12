Ambrosio defiende que su gestión ha permitido cerrar asuntos pendientes

Llega final de año y, como en cada casa, toca hacer balance. En el Ayuntamiento están especialmente contentos por cómo está concluyendo este 2017 y así lo quiso transmitir ayer la alcaldesa, Isabel Ambrosio, quien defendió que su gestión en este ejercicio ha permitido "cerrar algunos de los muchos asuntos que esta ciudad tenia y tiene pendiente". En un ambiente distendido como es el tradicional desayuno que ofrece el Ayuntamiento a los medios de comunicación, la regidora hizo un repaso por los que consideró sus logros aunque reconoció que todavía queda camino por delante, sobre todo en lo que se refiere a la atención a aquellos "segmentos de la población que siguen necesitando del Ayuntamiento" ya que, dijo, "a pesar de que se instale un discurso oficial de que se ha salido de la crisis, la auténtica verdad es que hay muchas personas que siguen en ella".

Ambrosio destacó en primer lugar la aprobación de los presupuestos, que se materializará la semana que viene y que permitirá que Córdoba sea "una de las primeras ciudades españolas" en tener las cuentas listas desde el 1 de enero de 2018. Igualmente se refirió a a la reciente declaración como Obligación de Servicio Público del Cercanías por parte del Gobierno central, de forma que "se va a traducir en un considerable ahorro en las arcas municipales" pero, sobre todo, "se da un paso más en ese servicio fundamental para la movilidad en la ciudad".

La Unidad de Contratación será una realidad "en unas pocas semanas"

También se refirió a que se ha conseguido "salvar la amenaza" del concurso de acreedores del Parque Tecnológico Rabanales 21. Esta situación, dijo Ambrosio, "colocó al parque en un límite y línea roja que no debía cruzar nunca". El Ayuntamiento aprobó, junto con el resto de patronos, la ampliación de capital. En este punto, aunque no hizo referencia porque se trata de un área de IU, también hay que tener en cuenta que se ha desbloqueado el proceso urbanístico que impedía la construcción del centro comercial, proyecto para el cual ya no hay trabas.

La alcaldesa destacó igualmente el acuerdo al que se ha llegado con el Ministerio de Interior para la construcción de las dos comisarías de Policía Nacional, que se espera que sean una realidad "en un futuro próximo" y también anotó como logro el acuerdo para el convenio colectivo en Aucorsa, a pesar de que los trabajadores estuvieron a punto de marcar diciembre con una huelga en la empresa municipal de transportes.

En el apartado de los éxitos incluyó igualmente el proyecto Córdoba logística, para lo que se ha conseguido "el apoyo de la Junta de Andalucía. Ambrosio destacó igualmente la implicación de la Administración autonómica para las esperadas" obras de la Ronda de Marrubial. La regidora hizo también un recorrido por aquellos asuntos con los que el gobierno municipal "no se siente satisfecho". En este punto se refirió a la ejecución presupuestaria que ha alcanzado niveles muy bajos. Ambrosio quiso vincular este nivel de ejecución con "las limitaciones que se imponen por parte de la Ley de Contratos o la prohibición de contratar a personas". En este sentido, la alcaldesa aseguró que la Unidad de Contratación que anunció durante el Debate del Estado de la Ciudad será una realidad "en pocas semanas".

La regidora, por último, lamentó "la situación por la que atraviesa el Ayuntamiento con la alarmante falta de personal y una reforma de la administración local del Gobierno que parece diseñada para maniatar a la administración local", algo que no comparte. "La situación lejos de solucionarse, se va agravando por momentos, como si fuera una estrategia destinada a eliminar la autonomía municipal", apostilló.

"A pesar de todas las dificultades el compromiso del gobierno municipal sigue vigente y la opinión de los cordobeses en un gobierno que ha dado señas de ser dialogante y busca plasmar las posibilidades de acuerdo", concluyó Ambrosio.