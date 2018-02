Ambrosio defiende el dictamen de la memoria y aplaza las fórmulas creativas

Casi con total seguridad, el Pleno municipal que tiene previsto celebrarse hoy aprobará el dictamen elaborado por la Comisión de Memoria Histórica que cumple con la normativa establecida tanto en la Ley de Memoria Histórica (aprobada hace diez años por el Gobierno central) y la autonómica Ley de Memoria Democrática. La alcaldesa, Isabel Ambrosio, anunció ayer durante la celebración de unas jornadas centradas en este tema, y organizadas por el Foro Progresista Corduba, que el objetivo que se había marcado era que ese informe se aprobara por unanimidad plenaria, lo que no ocurrirá ya que varios partidos, liderados por el PP, no estaban de acuerdo con un pequeño porcentaje del documento (el relativo al cambio del callejero y, más en concreto, a unas pocas vías). Las famosas fórmulas creativas a las que hizo referencia en su día la alcaldesa, por lo tanto, vendrán después. "Llamaremos al consenso para los nuevos nombres" de las calles, puntualizó la alcaldesa, que dejó claro que sobre la eliminación de nomenclaturas tales como José Cruz Conde, Conde de Vallellano o Cañero no va a haber ningún debate.

Ambrosio fue clara e insistió una vez más en que se cumplirá con las dos leyes nombradas anteriormente. "El cumplimiento de la ley no se someterá a ningún referéndum", sentenció la alcaldesa que apuntó que el principal compromiso que se marcó el equipo de gobierno cuando se creó la comisión fue el de "dar respuesta a las familias y cerrar heridas" por mucho que algunos insistan, apostilló, en que estas acciones las abren.

Ambrosio critica que hay quienes "se han quitado la careta" con este asunto

La regidora fue crítica con aquellos que se han opuesto a la modificación de algunas calles: "Alguno se ha quitado la careta y nos sigue dando minutos de gloria, con el paso de los años sus palabras le causarán sonrojo", advirtió para concluir en que de nuevo se llamará al diálogo para esos cambios en el callejero, pero que lo primero es lo primero.

Esas modificaciones en los nombres de las calles son solo una parte del informe al que llegó la citada comisión. El grupo socialista, por ejemplo, siempre ha defendido que el asunto del callejero es secundario y que lo más importante es la exhumación de fosas y que las familias puedan enterrar a quienes perdieron. En esto se centró gran parte del foro en el que participó ayer la alcaldesa junto a la delegada de la Junta en Córdoba, Esther Ruiz, el presidente del Foro Ciudadano de la Memoria Histórica, Manuel Díaz Povedano, el vicedirector de Memoria Democrática de la Junta, Miguel Ángel Melero y el catedrático de Historia de la Universidad de Córdoba (UCO) Antonio Barragán. Fue este último quien sí dedicó parte de su intervención a responder a aquellos que han cuestionado que ciertos nombres, como José Cruz Conde o Antonio Cañero, no participaron realmente en alzamientos militares. "Los argumentos que hemos dado [los historiadores] son suficientes para decir que su papel en la Guerra Civil está en contra de la Memoria Democrática", afirmó Barragán quien desgranó que lo primero que hizo la comisión, en la que él participaba, antes de ponerse a trabajar fue "situar a las víctimas en el centro del relato".

Por su parte, Miguel Ángel Melero valoró que el Ayuntamiento cordobés creara esta comisión y se pusiera a trabajar con la aprobación de la ley andaluza y quien destacó la apuesta del gobierno andaluz por este tema. Aseguró que los presupuestos autonómicos tienen este año partidas un 30% más altas dedicadas a la Memoria Histórica y añadió que las actuaciones en las fosas también han contado con un 154,2% más de dinero. Sobre dichas actuaciones, manifestó que se han recuperado 438 cuerpos en toda Andalucía, 32 de ellos en Córdoba procedentes de ocho intervenciones por la provincia (realizadas desde 2015).

Díaz Povedano se mostró también criticó y, en la misma línea que la alcaldesa, dijo que el renombre de las calles entrará "dentro de la normalidad" y que ahí sí cabe la consulta. "La ley no tiene vuelta de hoja", afirmó el presidente del Foro Ciudadano de la Memoria Histórica, quien agregó que el informe de la comisión es "un aporte a la sociedad para que la ciudad deje atrás su pasado oscuro".