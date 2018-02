Ambrosio apela a la defensa el interés general en el caso Cosmos

La Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, apuntaron las fuentes consultadas, "no ostenta competencias sobre licencias de actividad, ya que según la normativa esta materia es exclusivamente municipal". La Autorización Ambiental Integrada (AAI) a la que apela la cementera "sigue estando en vigor". Esta autorización, apuntaron, "se otorga con independencia de otras autorizaciones y licencias de conformidad con el artículo 17 de la Ley de Gestión de la Calidad Ambiental de Andalucía, el cual determina que la obtención de las autorizaciones, no eximirá a los titulares o promotores de cuantas otras autorizaciones, concesiones, licencias o informes resulten exigibles según lo dispuesto en la normativa aplicable para la ejecución de la actuación, que en su caso necesite la actividad".

La alcaldesa, Isabel Ambrosio, defendió ayer que el cogobierno defiende el "interés general" en todas las actuaciones que se están adoptando en el caso que afecta a Cosmos, sobre todo después de conocerse que la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) ha abierto un expediente sancionador a la cementera a instancias de una denuncia de Ecologistas en Acción por la valorización de residuos. La regidora recordó que se ha solicitado un informe a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía para que "dirima algunas cuestiones para que no se generen más dudas" respecto a la parte urbanística y la autorización de actividades que afectaría a la cementera Cosmos. El informe se ha pedido después de que la Consejería de Salud apuntara que la innovación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) planteada por la Gerencia no suponía ningún cambio a la situación actual.

UGT dice que Aire Limpio "presiona" a García

El secretario de Acción Sindical de UGT-FICA Córdoba, Antonio Lopera, defendió ayer el proceso de valorización en Cosmos y cargó duramente contra la plataforma Aire Limpio. Sobre la última advertencia de Urbanismo, Lopera afirmó que "no tiene ni pies ni cabeza" y criticó que se intente modificar el PGOU, cuando está regulado desde 2002 y a Cosmos "se le concede el permiso en 2006". Según el sindicalista, los integrantes de Aire Limpio "están aburridos y no tienen otra cosa que hacer que ir contra Cosmos" y los acusó de "aprovechar" el periodo electoral para presentar un documento a los partidos -que todos firmaron- "sin pies ni cabeza". Según Lopera, Aire Limpio es una plataforma de "jubilados" que "están aburridos" y "presionan" a Pedro García para "que cierre Cosmos" y "montar allí un huerto ecológico". Con ello, recomendó a la plataforma "que no se preocupe tanto por los trabajadores que ya nos preocupamos nosotros" (los sindicatos). El representante sindical, que participa en la Mesa de Cosmos, defendió que la cementera tiene permiso para la valorización y aseguró que las emisiones de los residuos que se queman para calentar el horno "son inferiores" a las del petróleo. Lopera deseó además que "Votorantim no se cabree y cierre la empresa".