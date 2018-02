Ambrosio pide consenso para renombrar las calles y el PP dice que "ya no es posible"

El debate y la polémica surgidos a raíz del dictamen emitido por la Comisión de Memoria Histórica para hacer cumplir las leyes autonómica y nacional en este sentido continúan. La alcaldesa, Isabel Ambrosio, ha afirmado hoy que se buscará el consenso para el renombre de las 15 calles que deberán modificarse, entre ellas Cruz Conde o Vallellano, mientras el PP entiende que eso "ya no es posible".

Ambrosio ha señalado que una vez aprobado el informe de la comisión, algo que se hizo en el pasado pleno, quedan seis meses por delante para darle cumplimiento. De esta forma, en cuanto al cambio de nombre en varias partes del callejero, será la Gerencia de Urbanismo (GMU) la que tenga que iniciar los trámites. Según ha detallado la alcaldesa, la Gerencia tendrá que consultar a los consejos de distrito y una vez se dé el visto bueno esto se elevará al pleno y se aprobará de manera definitiva.

La regidora ha asegurado que está "convencida" de que habrá consenso, no solo con los grupos municipales, sino con los vecinos que estarán representados a través de los consejos de distrito.

Sin embargo, la oposición no lo tiene tan claro, al menos el PP. El portavoz de los populares en el Ayuntamiento, José María Bellido, ha asegurado hoy que "ya no es posible" llegar a un acuerdo sobre el nombramiento de las calles afectadas por la ley de memoria histórica y recogidas en el dictamen de la comisión. Bellido ha apuntado que "si hubieran querido consenso debería haber sido antes", concretamente en el Pleno del pasado martes, cuando el PP propuso una enmienda de adición al contenido del documento en la que se apelaba al arraigo popular como argumento a tener en cuenta en el proceso de nombramiento. "Se votó en contra y entonces ellos dinamitaron cualquier posibilidad de acuerdo". "Ya es demasiado tarde", ha insistido el portavoz popular, quien ha apuntado que su grupo "no va a seguir el dictado de una alcaldesa con siete concejales".

Bellido ha lamentado que el cogobierno "ni ha querido ni ha intentado" el consenso, algo que sí hizo el PP "hasta el final", por lo que ha insistido que su grupo no va a formar parte del proceso que se abra ahora para elegir los nuevos nombres de las calles. Los populares siempre apostaron por las "fórmulas creativas" para mantener el arraigo de las calles. El edil popular ha insistido en que "el consenso ya está roto".