Ambrosio reta a una moción de censura e IU llama a la "negociación y al diálogo"

Un reto en toda regla y para dos formaciones, cuanto menos, antagónicas como son PP y Ganemos Córdoba. El desafío no es otro que el que ayer lanzó la alcaldesa, Isabel Ambrosio, a ambos grupos a que presenten una moción de censura contra el cogobierno de PSOE e IU, tras el rechazo de las ordenanzas municipales de 2018 por el voto en contra de todos los grupos de la oposición. Un reto sorprendente por parte de la alcaldesa y que deja al descubierto un nuevo encontronazo entre los socios de gobierno a cuenta de las ordenanzas del próximo ejercicio que, a la postre, van a ser las mismas que en 2017 y que no van a incluir ni la bonificación del 50% en el recibo del IBI para los propietarios de Patios en concurso ni la ampliación de las posibilidades de fraccionamiento de pago de deuda hasta los 30.000 euros. La postura de Ambrosio, además, se contrapone con la llamada al diálogo efectuada también ayer por el portavoz de IU, Pedro García, lo que evidencia que el Pleno del martes también ha tensado la relación entre los socios.

Ambrosio acudió ayer a la inauguración oficial del curso escolar en el colegio Salvador Vinuesa y, allí en mitad de un pasillo y en respuesta a los periodistas, la primera edil no tuvo reparos en retar al PP y Ganemos -ésta última formación permitió que ocupe el despacho principal de Capitulares desde junio de 2015- "presenten una moción de censura" si lo que quieren es "un nuevo escenario y un equipo de gobierno". En caso contrario, es decir, que ambas formaciones no lleguen a un acuerdo para intentar desbancar al PSOE e IU del Ayuntamiento, lo que les pidió Ambrosio a ambos partidos fue "colaboración porque quedan dos años por delante y hay muchos asuntos por resolver en Córdoba". Es más, incidió en esa idea -la de resolver proyectos- y reiteró que, para ello, "necesitamos la colaboración de los grupos municipales".

Con el desafío de ayer, la alcaldesa parecía que iba a perder ese tono tan conciliador del que hace gala; no fue así en las formas aunque sí en el fondo. Y es que, según Ambrosio, el comportamiento de los grupos de la oposición, en este caso el PP, en la pasada sesión plenaria responde a alguien que "continúa en campaña electoral porque no la han dejado desde el 14 de junio de 2015 y siempre han estado por delante de los interese de su partido y busca un distanciamiento del equipo de gobierno". Así, recordó que el de las ordenanzas era "el mismo documento que el año pasado", que sí obtuvo el respaldo necesario. Por ello, reconoció que si ese proyecto "fue aceptado por una gran mayoría, no entendemos por qué ese resultado no se puede repetir incorporando un elemento de generosidad a los dueños de los patios". Y aquí ya, Ambrosio centro sus críticas en el PP, del que aseguró que "ha entrado en campaña electoral" y que, por ello, "no vamos a encontrar la complicidad con ningún proyecto". Relató que el Partido Popular "se ha tirado durante muchas semanas ateniendo al diálogo y a la búsqueda de acuerdos y cuando se consigue, alguien descuelga el teléfono y les dice que están antes los intereses del partido que el de los cordobeses". Por ello, incidió, "en menos de 24 hora s tienen que reconducir lo que ya era un acuerdo", en alusión a que el grupo del PP barajó la opción de la abstención. Eso para los populares, ya que para Ganemos, según la primera edil, "en su caso, no hay ningún argumento para no apoyar con un sí rotundo en 2017 y negar su apoyo a esas bonificaciones". El rechazo a las ordenanzas, según Ambrosio, no va a provocar ningún problema para comenzar a dialogar y a "buscar los acuerdos".

Tras conocer el reto lanzado por su socia de gobierno, el primer teniente de alcalde, Pedro García, explicó que "tendremos que ver en la situación que estamos y hacia donde tenemos que ir" y sobre Ganemos aseveró que "hasta que no se diga lo contrario, entendemos que ellos son los que tienen el apoyo hecho" al equipo de gobierno "para salvar estas cosas". Sobre si la falta de apoyo de dicho partido puede afectar también en un futuro a los presupuestos, García apuntó que no quiere "hacer política ficción", y "cuando llegue el momento de la negociación, de sentarnos, con mucha paciencia, tranquilidad, diálogo y mucha diplomacia habrá que solucionar los inconvenientes que no hemos podido solucionar esta vez, sobre todo por el bien de la ciudad".

El primer teniente de alcalde manifestó que cree que "cuando el resultado es ese (la falta de apoyo), algo falla" y "no obligatoriamente por una parte" sino que puede ser por varias. Así, reiteró que "es evidente" que en este caso "algo ha fallado y tenemos que solucionarlo desde la humildad y sencillez de que las cosas a veces cuestan" al no existir "esas mayorías del pasado". Por lo tanto, insistió en que "la realidad es que hoy en día hace falta sentarse muchas horas y hablar mucho tiempo". García dijo que "cuando se da esta circunstancia entre tres fuerzas políticas que tienen un acuerdo de gobierno, como otras que se han dado en el pasado (por ejemplo con Cosmos), tendremos que sentarnos más tiempo, hablar más y ser más consecuentes con las decisiones que tomamos si no están dialogadas y luego no se consiguen". Por último, sentenció que "cuando hay un acuerdo de gobierno que no se concreta y la votación no suma lo que debe de sumar para que las cosas se aprueben, hay que hacer autocrítica, pero no sólo de una parte".