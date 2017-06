Ambrosio asegura que se volverá a las 37,5 horas y carga contra el PP

La alcaldesa, Isabel Ambrosio, reconoció ayer que el Ayuntamiento no tiene más remedio que cumplir con la ley e instaurar de nuevo la jornada de 37,5 horas entre los funcionarios municipales. Es la respuesta que dio Ambrosio a la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 en la que la justicia dice al Consistorio que no tiene competencia para reducir la jornada de sus trabajadores. Eso sí, aunque la regidora apuntó que el gobierno municipal cumplirá con la ley, no dejó pasar la oportunidad de cargar contra el PP y el Gobierno central, a quienes culpó de hacer cargar con la crisis a los trabajadores públicos a los que el Ayuntamiento pretendía "devolver los derechos laborales y salariales". Para Ambrosio, las circunstancias en las que se encontraba el Ayuntamiento "daban para ese cambio", cuyo principal objetivo era la conciliación laboral de los funcionarios reduciéndoles la jornada a 35 horas a la semana. "La sensibilidad del PP no está en esa línea", criticó la primera edil, quien insistió en que su equipo de gobierno cumplirá con la decisión adoptada por el Contencioso-Administrativo, aunque también dejó claro que "no se comparte" la decisión.

Respecto a cómo se volverá de nuevo a esa jornada de dos horas y media más, el delegado de Presidencia, Emilio Aumente, admitió que se trata de un "tema complejo" que requiere, en primera instancia, tomar conocimiento del auto para después anular el acuerdo del Pleno donde se acordó dicha reducción de jornada.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento, José María Bellido, por su parte, también aprovechó para lanzar sus críticas contra el cogobierno. Así, consideró que la jornada de 37 horas era "bastante razonable" y denunció que el cogobierno tomara la decisión de reducirla queriendo hacer valer "que los derechos de los trabajadores pasan por trabajar dos horas menos". "Trabajar 37 horas y media no es ir contra los derechos de nadie, no es una vulneración", apuntó el portavoz del PP en el Consistorio, quien acusó a la alcaldesa de dirigir un gobierno "débil" que "promete lo que no puede cumplir". Según Bellido, el gobierno municipal sabía que la jornada de 35 horas era "ilegal" pero la "prometieron" porque querían "quedar bien". El dirigente del PP criticó también las formas en la que se aprobó la reducción, a través de un acuerdo de un pleno, entendiendo los populares que la forma adecuada habría sido a través de la Junta de Gobierno Local. "Lo aprobaron por puro postureo y electoralismo, no por querer implantar las 35 horas, sino por querer quedar bien", insistió Bellido, quien también reprochó al cogobierno que diga que va a cumplir con la sentencia "sin entrar al fondo" y criticando al PP.